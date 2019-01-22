22 января 2019 года

На борт самолета заманивают рыбкой

Привлечь пассажиров с помощью рыбного меню решила авиакомпания «Россия». На дальневосточных рейсах акцент в питании сделали на лосося, кальмара, креветки, осьминога, угря.

В новом меню учитываются вкусы и предпочтения пассажиров, а продукты используются преимущественно местные, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

Так, 1 января изменился ассортимент на рейсах из Южно-Сахалинска. Пассажирам бизнес-класса предложили новые эксклюзивные блюда, в том числе из краба и креветки.

Также «Россия» заявила об обновлении меню для вылетающих из Магадана. В бизнес-классе предлагаются, например, рыбные блюда на гриле и семга на пару.

На рейсах из Хабаровска пассажирам бизнес-класса предлагают палтуса, балык кеты, красную икру и семгу в соусе терияки. В горячие блюда эконом-класса вошла кета под маринадом.

Вылетающие бизнес-классом из Владивостока теперь могут отведать палтуса, нерку, осьминога, кальмара и креветку, а также нерку в устричном соусе. Тем, кто покидает столицу Приморья эконом-классом, из даров моря предлагают кету пикантную по особому рецепту.

Fishnews