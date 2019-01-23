23 января 2019 года

Президент России и премьер Японии поделились деталями переговоров

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещали активизировать совместную хозяйственную деятельность двух стран на Курилах и продолжить обсуждение вопроса по заключению мирного договора.

В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Одной из главных тем встречи стали перспективы заключения мирного договора между двумя странами, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля.

По итогам переговоров Владимир Путин отметил, что этому вопросу было уделено немало времени. Он напомнил, что на встрече в Сингапуре стороны условились выстраивать переговорный процесс на основе Совместной декларации СССР и Японии 1956 г., которая «в первую очередь предусматривает заключение мирного договора».

«Мы еще раз подтвердили нашу заинтересованность в подписании этого документа. Координаторами мы назначили глав внешнеполитических ведомств. Они уже провели 14 января в Москве первый раунд переговоров и доложили нам сегодня по результатам этой встречи», - рассказал российский лидер, добавив, что предстоит «длительная кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения».

«Задача – обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне. И, разумеется, решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран», - заявил Владимир Путин.

В свою очередь Синдзо Абэ подчеркнул важность возможности для бывших жителей островов посещать могилы предков и подтвердил нацеленность на поиск взаимоприемлемого решения.

«Мы дали указание, чтобы в течение февраля, например на полях конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, наши министры иностранных дел провели следующий раунд переговоров, а также чтобы специальные представители глав государств провели между собой переговоры, с тем чтобы переговоры в целом продвинулись еще дальше», - уточнил японский премьер.

Владимир Путин также обратил внимание на необходимость развития экономического сотрудничества. «Мы условились продолжить усилия по организации совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах в пяти утвержденных ранее сферах: аквакультура, создание тепличного хозяйства, ветроэнергетика, туризм и обработка мусора, то есть решение экологических вопросов», - перечислил президент России.

По словам Синдзо Абэ, на встрече были даны указания «заинтересованным лицам и структурам четко и оперативно провести совместную работу для скорейшего осуществления совместной хозяйственной деятельности».

Fishnews