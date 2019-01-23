23 января 2019 года

ЦСМС пообещал обеспечить «Гонцом» всех желающих

К концу года ЦСМС рассчитывает удвоить количество судов, оснащенных станциями «Гонец», что позволит закрыть потребности в этом оборудовании флота, который ведет промысел в районах выше 75 градуса северной широты.

Одной из причин повысившегося спроса на отечественную разработку стали новые требования к ТСК. С 1 января 2019 г. все суда, ведущие промысел в районах выше 75 градуса северной или южной широты, должны иметь на борту СЗС «Гонец».

Как сообщили Fishnews в Центре системы мониторинга рыболовства и связи, ранее судовладельцам рекомендовалось приобретать терминалы «Гонца» при переходе на электронный промжурнал, а также при установке либо замене основного или дублирующего технического средства контроля. Всего за это время предприятия закупили 115 комплектов российской системы. В частности, на Северном бассейне СЗС «Гонец» оснащено 34 судна, из них шесть уже выходили в воды за пределами 75 градуса с.ш.

«Мы ориентируемся на данные за предыдущий год о 116 судах, которые в разные периоды осуществляют промысел за пределами 75 градуса. Основной вылов в этих районах предприятия начнут в апреле и будут вести по август. В соответствии с нормативными документами, предельный срок оснащения судов - 1 января 2019 года, никаких иных сроков не установлено», - прокомментировал начальник ЦСМС Артем Вилкин.

В организации заверили в готовности обеспечить растущий спрос на терминалы «Гонца». По данным ЦСМС, в наличии имеется 29 комплектов оборудования, в течение недели ожидается поставка еще 91.

«После выхода приказа Минсельхоза судовладельцы начали активно подавать заявки на «Гонец», мы этот спрос удовлетворяем. Ожидаем, что в 2019 году доведем показатель установленных станций «Гонец» до 200-250 единиц в целом, включая суда, работающие за пределами 75 градуса», - добавил Артем Вилкин.

Ранее предприятия Северного бассейна предупредили об угрозе падения уловов - из-за невозможности флота работать в традиционном районе у Шпицбергена - и попросили дать время судовладельцам для переоборудования судов.

Fishnews