16 января 2019 года

Безальтернативный «Гонец» добавил проблем промысловикам в Заполярье

Из-за новых требований к ТСК рыбаки Северного бассейна столкнулись с угрозой прекращения промысла в высоких широтах. ВАРПЭ обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой дать судам дополнительное время для перехода на СЗС «Гонец».

С 1 января вступил в силу приказ Минсельхоза № 525 от 15 ноября 2018 г., устанавливающий порядок оснащения судов ТСК и порядок контроля их функционирования. Документ содержит перечень оборудования - судовых земных станций (СЗС) или радиомаяков спутниковой системы связи, которые можно использовать в качестве ТСК, - почти полтора десятка наименований.

В то же время в приказе прописано, что при нахождении судна в районах Мирового океана выше 75 градусов с.ш. данные о его местоположении могут передаваться в региональный центр мониторинга только через СЗС «Гонец».

«Фактически получается, что суда, работающие за 75 градусом с.ш., обязаны иметь два комплекта оборудования ТСК, одним из которых может быть исключительно «Гонец», - прокомментировал ситуацию Fishnews вице-президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев.

По словам начальника Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артема Вилкина, ограничения на использование другой популярной спутниковой системы «Инмарсат» выше 75 градуса с.ш. существовали и раньше.

«За 75 градусом с.ш. у нас использовалась только спутниковая система «Аргос». Когда мы уходили с «Аргоса», и регулятор понимал, что быстро оснастить весь флот «Гонцом» не получится, было принято решение разрешить в этот период использовать «Инмарсат» во всех районах Мирового океана, в том числе за 75 градусом, с дублированием данных АИС. Но было сразу оговорено, что это временная мера и мы все равно вернемся к этой норме, что и произошло», - заявил руководитель ЦСМС, добавив, что переход на СЗС «Гонец» целесообразен и по экономическим причинам, и с точки зрения государственной безопасности.

Судовладельцы в принципе готовы закупить дублирующие системы, но для установки «Гонца» потребуется снять судно с промысла и вернуть его в российский порт, а значит потерять промысловое время и, как следствие, лишиться части улова и выручки. Проблема осложняется тем, что на Северном бассейне сейчас работает более 80 «незаходных» судов. Завести их в порт для оснащения новыми станциями - это незапланированные расходы, и весьма существенные, на налоговые и таможенные сборы.

В ЦСМС признают, что у «незаходных» судов действительно могут возникнуть сложности с установкой «Гонца», но подчеркивают, что эти суда по сути являются нарушителями, поскольку их владельцы не выполнили требования российского закона, не задекларировали транспортные средства, не заплатили соответствующие сборы и пошлины. «Почему государство должно учитывать интересы нарушителей, мне непонятно», - отметил Артем Вилкин.

Пока новых решений не последовало, рыбакам ничего не остается, как избегать опасных вод. «С 1 января все суда Северного бассейна покинули зону выше 75 градуса с.ш. Это весь архипелаг Шпицберген, это наши традиционные районы промысла», - рассказал Владимир Григорьев. Для сравнения - в январе 2018 г. там работало 26 судов.

По данным ЦСМС, за весь прошлый год промысел выше 75 градуса с.ш. вели 116 российских судов, которые суммарно выловили 165 тыс. тонн водных биоресурсов. Немалый объем даже на фоне рекордного вылова 2018 г.

Таким образом на Северном бассейне возникает реальная угроза резкого падения уловов, поскольку российский рыболовный флот на время переоснащения уступит западным конкурентам богатые рыбой акватории, предупреждают в ВАРПЭ. Ухудшится и логистика в целом - из-за невозможности проводить перегрузы у острова Шпицберген.

Рыбаки уже просили Минсельхоз и Росрыболовство разрешить использование и других спутниковых систем в районах севернее 75 градуса с.ш. или хотя бы отсрочить вступление в силу этой части приказа. «Дать нам какой-то временной период, хотя бы год, чтобы мы могли в течение этого периода спокойно свои планы скорректировать, зайти в порты и установить «Гонец», - сообщил Владимир Григорьев.

В связи с этим президент ВАРПЭ Герман Зверев направил письмо курирующему отрасль вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой принять меры для устранения противоречий в нормативной базе и перенести вступление в силу требований по обязательной передаче данных о позиционировании судов через СЗС «Гонец» на более поздний срок.

Fishnews