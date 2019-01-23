23 января 2019 года

Вячеслав Зиланов: Курилы наши. О чем разговор?

Передавать острова Курильского архипелага Японии нельзя ни в коем случае, уверен заслуженный работник рыбного хозяйства России, в прошлом заместитель министра рыбной промышленности СССР Вячеслав Зиланов.

«Как заявил в свое время Владимир Путин, Россия не торгует территориями, - отметил Вячеслав Зиланов в интервью Fishnews. - Государство должно четко заявить: торг о передаче Курильских островов не может идти не только по экономическим и военно-стратегическим причинам, но прежде всего по причине необходимости сохранения территориальной целостности России».

Заслуженный работник рыбного хозяйства обратил внимание, что острова, на которые претендует Япония, - место интенсивного промысла лососевых, сайры, сардины-иваси, скумбрии и других видов водных биоресурсов. «Проливы между островами – это пути миграции между Тихим океаном и Охотским морем для многих видов рыб, - заметил Вячеслав Зиланов. - Кроме того, если президент пойдет на передачу островов, японцы станут еще и совладельцами Охотского моря с его богатейшими рыбными запасами».

Собеседник Fishnews подчеркнул, что весь шельф Охотского моря – российский, за исключением того участка, который примыкает к Хоккайдо (там находится полоса терморя и ИЭЗ Японии).

«Традиционно мы считаем, что Охотское море – внутреннее море, однако оно открыто для прохода иностранных судов, если они не ведут промысел, - отметил Владимир Зиланов. - А вот рыболовство – только с разрешения России. В случае передачи островов японский выход в Охотское море значительно расширится, поэтому даже разговоров не надо вести об этом».

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