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Советник-посланник посольства Маврикия в России Джанмайисинг БИССУНДОЯЛ и заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ. Фото пресс-службы ведомства

Маврикий и Россия наведут «рыбные» мосты

Россия и Республика Маврикий подпишут меморандум о сотрудничестве в области рыболовства – в сферах отраслевого мониторинга, исследований, борьбы с браконьерством, подготовки кадров. Следующим шагом станет межправительственное соглашение.

Вопросы развития двустороннего взаимодействия обсудили заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов и советник-посланник посольства Маврикия в России Джанмайисинг Биссундоял.

«Мы обращаем внимание на район рыболовства маврикийской зоны и сопредельных государств. В эпоху СССР российские суда работали в этих водах и продолжали промысел в районе Мадагаскарского хребта некоторое время после распада Союза. Заинтересованность бизнеса есть и сейчас, но принципиально важно понимать, на каких условиях будет открыт доступ», – отметил Василий Соколов на встрече в агентстве.

Джанмайисинг Биссундоял констатировал, что взаимодействие между бизнес-сообществами России и Маврикия развивается в позитивном ключе по различным направлениям, но рыбная отрасль, к сожалению, пока не входит в их число. «Мы помним интерес России к нам и Индийскому океану в целом, поэтому рады возобновлению отношений», – сказал советник-посланник посольства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, республика предлагает разработать и заключить с Российской Федерацией межправительственное соглашение в области рыбного хозяйства. На данный момент островное государство подписало двусторонние соглашения с Евросоюзом, Сейшелами и Японией. Например, Маврикий занимает третье место по экспорту консервированного тунца в страны ЕС, при этом поставки в Россию начались только в 2016 г., и объемы их незначительны.

На встрече стороны договорились в первую очередь разработать и подписать межведомственный меморандум, который обозначит направления сотрудничества. К таким направлениям отнесли научно-техническое взаимодействие, борьбу с ННН-промыслом, отраслевой мониторинг и обмен данными, подготовку кадров, промышленное рыболовство. Планируется, что межправительственное соглашение станет следующим шагом.

Маврикийская сторона показала презентацию о возможностях островов в сфере рыболовства, аквакультуры и рыбопереработки, а также в дальнейшем развитии инфраструктуры и технологий. В федеральном агентстве отмечают, что островное государство заинтересовано в сотрудничестве с Россией для внедрения мониторинга на промысле и исследования запасов в водах республики, в том числе глубоководных видов. Речь идет как об оценке состояния популяций, так и о разработке технологий промысла.

По итогам встречи решено, что маврикийская сторона предоставит Росрыболовству исчерпывающую информацию об условиях рыболовства для иностранного флота в своих водах и предложения по проекту меморандума.

В качестве возможных площадок для подписания Меморандума уже в этом году рассматриваются майская выставка Seafood Expo Global в Брюсселе или III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге 10-11 июля.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурабраконьерствовыставкаросрыболовствояпония
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