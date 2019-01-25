25 января 2019 года

Георгий Мартынов: Рыбакам Дальнего Востока надо сообща поработать над правилами

В конце декабря для обсуждения был размещен проект новых правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Рыбакам необходимо объединиться и тщательно поработать над документом, уверен президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья тщательно изучила проект правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, размещенный на сайте regulation.gov.ru. Об этом президент АРПП Георгий Мартынов рассказал на пресс-конференции 24 января.

К сожалению, многое из того, что обсуждалось на рабочих группах, на Дальневосточном научно-промысловом совете (ДВНПС), не учтено, отметил руководитель объединения.

Предложенный проект все еще нуждается в многочисленных изменениях, чтобы предприятия могли в дальнейшем успешно руководствоваться правилами, отметил президент ассоциации.

«Поэтому я здесь предлагаю рыбакам Дальнего Востока объединиться и поработать над правилами рыболовства», – обратился к отраслевому сообществу Георгий Мартынов.

Напомним, что правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна планируется полностью переиздать. Ранее Fishnews уже писал о предложениях бизнеса по проекту.

Fishnews

