24 января 2019 года

Пресс-конференция в Приморье: новая реакция на «крабовые» сюжеты

Чья репутация пострадала в результате материалов по центральному ТВ? Почему крабовый сегмент вызвал такое внимание? Какие опасения вызывает дорожная карта, приготовленная ФАС? Своей позицией поделились представители рыбной промышленности в Приморье.

Пресс-конференция во Владивостоке стала новым откликом рыбного бизнеса на сюжеты, прошедшие по центральным телеканалам. Никогда еще отрасль не подвергалась такой информационной атаке, отметил модератор встречи, член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов постарался убедить СМИ в опасности возвращения к аукционам. Такой печальный опыт уже был, и отрасль не хочет к нему возвращаться, подчеркнул руководитель АРПП.

«Георгий Геннадьевич достаточно подробно рассказал и об историческом принципе, и об успехах отрасли – все это справедливо и для крабового сегмента», – прокомментировал выступление коллеги президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Он отметил, что исторический принцип распределения квот позволил отрасли развиваться. Величина общего допустимого улова крабов в России второй год превышает 100 тыс. тонн – это рекордный показатель за всю историю промысла, отметил руководитель АДК. При определении ОДУ учитывается состояние сырьевой базы, поэтому такие объемы – аргумент в пользу того, что биоресурс охраняется от браконьерства.

Успешность сегмента и привлекает к нему повышенное внимание, он стал неким «инструментом» в попытке передела рынках, считает Александр Дупляков.

Чья репутация пострадала

Георгий Мартынов указал на то, что сюжеты бьют по реноме не только предприятий отрасли, но и государства в лице Пограничной службы ФСБ России и Росрыболовства. И пограничники, и система мониторинга Федерального агентства по рыболовству работают успешно, подчеркнул глава АРПП.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в недавнем интервью Fishnews отмечал, что авторы сюжетов не разобрались до конца в ситуации в отрасли, напомнил президент объединения.

Обидно, по словам Георгия Мартынова, и за добытчиков краба. В декабре под Санкт-Петербургом спустила на воду первый отечественный краболов «Русь» группа компаний «Антей», однако это событие почему-то осталось без должного внимания со стороны властей и СМИ, считает руководитель ассоциации.

О доверии к государству

Как и на Сахалине, на пресс-конференцию во Владивостоке пришли не только руководители ассоциаций, но и представители рыбопромышленных компаний. Выступил член совета директоров РК «Восток-1» Александр Передня. Было отмечено, что он является почетным работником рыбного хозяйства России.

Прежде всего представитель компании обратил внимание на ее кадровые успехи. За 28 лет предприятие выковало великолепные кадры. Гордость РК «Восток-1» – программа глубоководного промысла – о достижениях приморских рыбаков знают не только в России, но и за рубежом.

Александр Передня отметил и то, что уже несколько лет подряд «Восток-1» занимает первое место в краевом рейтинге рыбопромышленных предприятий. При его составлении учитывается налоговая отдача, зарплаты, производственные показатели.

Комментируя тему аукционов, представитель компании обратил внимание, что такой механизм распределения квот в начале 2000-х загнал бизнес в кабалу. «Наше предприятие только три года назад закрыло последнюю кредитную линию», – привел пример Александр Передня.

Он также отверг высказывания о том, что пользователи просто так получили доступ к ресурсов. «Никто нам ничего не дарил – мы это заработали своим трудом, потому что нужно было не только кредиты эти отбить – нужно было суметь вернуть эти средства и еще нарастить флот», – заявил представитель «Востока-1».

По его мнению, сюжеты с обвинениями отрасли отражаются на тех, кто в ней трудится. Однако ситуация касается не только рыбного хозяйства, но и доверия к государству, ведь информация подается через государственные телеканалы. «Вы представьте: если я смотрю «Первый канал», у меня не складывается картинка. Я вижу, что нет, я прекрасно знаю это предприятие, прекрасно знаю этих людей, я вижу, что это неправда. Но тогда закономерный вопрос: если это неправда, то, может быть, и все остальное, что нам говорят, тоже неправда? А это уже подрыв государственности», – прокомментировал Александр Передня.

Загадки дорожной карты

В августе правительство утвердило подготовленную ФАС дорожную карту по развитию конкуренции в различных отраслях экономики. Туда вошло не только поручение о крабовых аукционах, но и пункт, который сих пор порождает самые разные толкования. Минсельхоз, Росрыболовство и ФАС получили задачу разработать предложения о механизме выделения на торги «по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3-5 лет)» части квот из объема, ранее распределявшегося по историческому принципу. При этом не уточнялось, на какие виды водных биоресурсов предлагается распространить такую схему.

Это только подогрело опасения бизнеса, что вслед за крабами на аукцион пойдут и другие объекты, которые покажутся привлекательными обладателям административного ресурса.

На такие выводы наталкивают и особенности построения правовых актов. По словам Александра Дуплякова, достаточно сложно внести в федеральный закон о рыболовстве изменения, которые касались бы только краба. Чисто технически должна использоваться формулировка «водные биологические ресурсы», а их перечень и районы промысла будут утверждаться правительством, полагает эксперт.

«Группа людей на уровне государства будет решать, что допускать на аукцион, а что нет», – добавил Эдуард Климов.

Александр Дупляков сообщил, что бизнес-сообщество пока не получило проекта закона об аукционах. Между тем такой документ нуждается в обязательном открытом обсуждении, уверены отраслевики.

Шире географию

Модератор пресс-конференции отметил, что ответить на вопросы журналистов решили представители рыбной промышленности не только в Приморье, но и в других регионах – Сахалинской и Мурманской областях.

Также прояснить ситуацию в отрасли планируется на расширенном внеочередном заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Мероприятие должно состояться 28 января на площадке Общественной палаты РФ.

Fishnews