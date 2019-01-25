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Море в Арктике. Фото из открытых источников

Работа над международным планом арктических исследований стартует в Архангельске

Апрельская конференция соберет научных экспертов стран, подписавших соглашение против ННН-промысла в арктических водах. Они обсудят состояние биоресурсов региона и предложения по совместной программе исследований.

Конференция, которая пройдет 12-13 апреля в Архангельске, станет первой после подписания в октябре прошлого года соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана. В нем участвуют десять сторон - Дания (за Фарерские острова и Гренландию), Исландия, Канада, Китай, Норвегия, Республика Корея, Россия, США, Япония и Европейский союз.

По словам замруководителя Росрыболовства Василия Соколова, ключевым моментом соглашения является разработка в течение двух лет совместной программы научных исследований и мониторинга района арктических вод, в которой принимают участие все десять сторон, подписавших документ.

«Сейчас активно ведется работа по приглашению не только экспертов, которые имеют непосредственное отношение к этой программе, но и тех исследователей и представителей природоохранных организаций, которые работают в Арктике», - сообщил представитель федерального агентства корреспонденту Fishnews.

В первый день конференции будут представлены доклады стран-участниц о состоянии запасов водных биоресурсов в центральной Арктике и прилегающих к этому району акваториях. Ожидается, что участники обсудят результаты национальных исследований в области изучения экосистем в арктической зоне и договорятся о формате регулярного обмена данными.

«Чтобы планировать дальнейшую деятельность, мы должны понимать, кто на что способен, какие исследования выполняются и что они охватывают в настоящий момент», - прокомментировал Василий Соколов. - Не секрет, что сейчас ряд видов продвинулся достаточно далеко на север, новые запасы образовались в Арктике, и все это надо учитывать при разработке программы».

По словам замглавы Росрыболовства, хотя в целом в мире существует совсем немного национальных программ, касающихся именно рыбохозяйственных исследований в водах Арктики, достижения отечественной науки в этом плане весьма значительны.

«На самом деле России есть чем похвастаться, - отметил Василий Соколов. - Кроме исследований в своей исключительной экономической зоне проводятся исследования, выходящие за пределы ИЭЗ, действует программа «Северный полюс». Поэтому к участию в конференции мы пригласили и Академию наук».

В тот же день будет организован круглый стол, посвященный основным параметрам и принципам программы совместных исследований стран-участниц соглашения. Его результаты планируется заслушать на второй день работы конференции.

Василий Соколов подтвердил, что теперь к участию в разработке программы будут привлекаться подведомственные Росрыболовству научные институты. «Уже ясно, что многие государства хотят, чтобы эта работа шла активно, чтобы программа все-таки появилась на свет, и само соглашение начало работать в полную силу», - подчеркнул замруководителя ФАР.

Организаторами конференции выступают Росрыболовство, правительство Архангельской области, Северный федеральный университет. Генеральный партнер мероприятия – Архангельский траловый флот.

Fishnews
НазадМетки: канадакитайкореянорвегияправительстворосрыболовствосшаяпония
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