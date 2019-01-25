25 января 2019 года

Квоты каких объектов предлагают отправить на аукционы?

В августе отрасль взволновала информация о том, что на аукционы могут отправиться квоты добычи не только крабов, но и других видов водных биоресурсов. Объектами «в очереди» на аукционное распределение могут стать минтай, сельдь, треска, креветка.

Как стало известно Fishnews, речь идет о распределении таким образом 20% общего допустимого улова этих видов водных биоресурсов. Как рассказал источник информагентства, идея уже обсуждается в правительстве. 28 января эту тему планируется рассмотреть на совещании у первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова.

В августе 2018 г. кабмин утвердил дорожную карту по развитию конкуренции в различных отраслях экономики. План был подготовлен по предложениям Федеральной антимонопольной службы.

В дорожную карту вошел нашумевший пункт о перераспределении на торгах 50% объема квот добычи краба. Еще одно поручение вызвало в бизнес-сообществе самые разные толкования. Министерству сельского хозяйства, Росрыболовству и ФАС была поставлена задача подготовить предложения о механизме выделения «по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3-5 лет) части квот из ранее распределявшегося по «историческому принципу» объема квот, которая должна будет предоставляться путем проведения аукциона в электронной форме». При этом в дорожной карте не уточнялось, о каких видах водных биоресурсов идет речь. Срок реализации этого поручения – 2019 г.

Fishnews