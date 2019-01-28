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Экипажи выступят в защиту отрасли

Экипажи выступят в защиту отрасли

Экипажи рыбопромыслового флота выразят свое отношение к обвинениям, прозвучавшим в центральных СМИ. 28 января суда на час приостановят работу и дадут гудок.

Напомним, что 28 января в Москве пройдет расширенное внеочередное заседание Общественного совета при Росрыболовстве. Обсудить планируется информацию, которая прозвучала в декабре на федеральных телеканалах.

В поддержку общественного совета суда рыбопромыслового флота приостановят работу и дадут гудок. Акция пройдет с 12 до 13 часов судового времени. В ней примут участие порядка 200 судов и 10 тыс. человек, сообщает корреспондент Fishnews. Ожидается, что к коллегам присоединятся и другие суда в разных районах промысла.

Как отмечают капитаны рыбопромысловых судов, обвинения, прозвучавшие с экранов, возмутили рыбаков. Люди чувствуют угрозу для себя, своего предприятия и всей отрасли, рассказал капитан СРТМ «Матрица» Алексей Кузьмин.

«Сравнение рыбаков с браконьерами и мафией мы воспринимаем как личные оскорбления. Это необходимо прекратить и назвать истинных заказчиков. Все понимают, что задачи поставлены гораздо серьезнее – передел в отрасли», - заявил капитан СТР «Лангери» Виктор Устименко.

В ответ на сюжеты СМИ в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Мурманске прошли пресс-конференции представителей рыбной промышленности. По их мнению, за внезапным интересом к отрасли стоит стремление продвинуть распределение квот вылова через аукционы.

Рыбохозяйственный комплекс уже проходил через пагубные последствия аукционов в 2000-х годах, причем распределение по такому принципу квот вылова краба может стать только началом – затем на торги отправятся и другие объекты промысла, считают в Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства. Ранее профсоюз призвал экипажи рыбопромысловых судов выразить свое отношение к аукционам в обращениях к президенту Владимиру Путину.

Fishnews
НазадМетки: владивостоккрабмосквамурманскросрыболовство
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