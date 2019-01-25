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Представители рыбной промышленности ответили на вопросы журналистов в Мурманске

На Северном бассейне высказались по информационной атаке

В Мурманске, как и на Дальнем Востоке, прошла пресс-конференция, на которой представители рыбной промышленности прокомментировали телесюжеты об отрасли и оценили возможное возвращение к аукционам.

Шок – то слово, которым представители рыбной промышленности охарактеризовали сюжеты, прошедшие по центральным телеканалам. В пресс-конференции, состоявшейся 24 января, участвовали министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов, генеральный директор компании «Мурмансельдь-2» Юрий Задворный, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, и.о. генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк, директор компании «СЗРК-Мурманск» Владимир Журавлев, руководитель Межрегиональной ассоциации рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, особое внимание эксперты уделили теме легальности промысла и борьбы с браконьерством. Рыболовство на Северном бассейне (а здесь работают суда разных российских регионов) находятся в сфере внимания не только контролирующих органов РФ, но и международных организаций, напомнил Константин Древетняк.

В одной из телепрограмм прозвучало, что суда под иностранным флагом осваивают российскую квоту и везут рыбу в Норвегию, обратил внимание Владимир Григорьев. Но это не так, подчеркнул он: российским пользователям, согласно законодательству, выделяются свои квоты, зарубежным рыбакам, которые работают в российской зоне, – свои.

Работа с пограничной службой и Росрыболовством ведется в тесном контакте. «Официально начиная с 2008 года на всех площадках – на российских и на международных – признано, что браконьерства у нас, на Северном бассейне, нет как такового», – заявил представитель Союза рыбопромышленников Севера.

«Практически сейчас нет ни одного случая задержания судов – ни норвежцами, ни нашей береговой охраной. Все суда оборудованы средствами технического контроля. Это обязательное условие», – добавил Владимир Григорьев. Если восстановить действие ТСК невозможно в течение 48 часов, судно должно проследовать в порт, чтобы устранить неисправность или заменить оборудование, – таковы правила.

Для того чтобы преградить доступ на внешние рынки продукции сомнительного происхождения, Россия выполняет соглашения со странами-покупателями. Такие механизмы работают как на Северном, так и на Дальневосточном бассейне.

На системы контроля выгрузки в Европе обратил внимание и областной министр рыбного хозяйства. Прошедшие по ТВ материалы, отметил он, рассчитаны на людей, далеких от промысла. Общество таким образом готовят к тому, что 50% квот надо отправлять на аукцион (такой механизм, напомним, предусматривает федеральная дорожная карта по развитию конкуренции), считает Андрей Иванов.

Дезинформация по государственным телеканалам бьет по доверию к государству, полагает Валентин Балашов. Люди в отрасли устали от неопределенности, подчеркнул он. Свое отношение к ситуации они готовы выразить любыми законными способами, «в том числе и участвуя в ближайшие три года в региональных и федеральных выборах», заявил руководитель ассоциации.

Валентин Балашов рассказал, что у него тележурналисты также брали интервью, но оно не пошло в эфире, так как, видимо, не укладывалось в общую канву.

На пресс-конференции много говорили об опасности аукционов. Таким образом может быть создан прецедент для пересмотра всех имущественных прав в стране, заявил директор «СЗРК-Мурманск». Торги приведут к расцвету компаний-рантье, полагает он. Причем у сторонников аукционного принципа не хватает аргументов. «Ни одного довода, который был бы обеспечен либо цифрами, либо просто логикой, или просто здравым смыслом, я лично не услышал. Но все это навязывается, накручивается, – сказал Владимир Журавлев. – Традиционно рыбаки плохие. Одним словом, нужны новые, «правильные» рыбаки. Мы – «неправильные» рыбаки».

Не осталась без внимания и тема инвестиций. Представители компаний «СЗРК-Мурманск» и «Мурмансельдь-2» рассказали о работе по обновлению флота. Архангельский траловый флот – участник Северо-Западного рыбопромышленного консорциума – в декабре спустил на воду траулер-процессор «Баренцево море». Юрий Задворный рассказал о запланированном в марте спуске головного судна серии, строящегося на заводе «Пелла» для группы компаний «Мурмансельдь».

Были планы по строительству на Выборгском заводе 10 краболов, сообщил Владимир Журавлев. Однако события последнего года заставили компании серьезно задуматься, а стоит ли воплощать инвестиционные планы.

Предприятия теперь вынуждены существовать в условиях неопределенности, заявил Андрей Иванов. Ранее была принята программа инвестиционных квот, компании начали по ней работать, а теперь «всплыла» тема аукционов.

Очень большое внимание на пресс-конференции также уделили вопросам перехода на систему «Гонец». Говорили и о проблеме недопуска к промыслу судов, не оформленных в таможенном отношении, о ситуации в береговой рыбопереработке.

Отметим, что 16 января пресс-конференция о ситуации в отрасли прошла на Сахалине, 24 января – в Приморском крае.

Fishnews совместно с «Вечерний Мурманск»
НазадМетки: браконьерстводальний востокмурманскнорвегияросрыболовствосахалин
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