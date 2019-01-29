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Внедрение системы электронной ветеринарной сертификации президент Владимир ПУТИН обсудил с главой Минсельхоза Дмитрием ПАТРУШЕВЫМ и руководителем Россельхознадзора Сергеем ДАНКВЕРТОМ. Фото пресс-службы главы государства

Президенту доложили о внедрении электронной ветсертификации

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказали президенту о переходе на электронную ветсертификацию. Решение включить в систему рыбаков, по словам Сергея Данкверта, дает «интересные результаты».

Внедрение системы электронной ветеринарной сертификации обсуждалось на встрече президента Владимира Путина с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым и руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля.

Напомним, что оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде стало обязательным с 1 июля 2018 г. – согласно изменениям федерального законодательства. Для электронной ветсертификации используется информационная система «Меркурий».

В декабре количество оформляемых документов за сутки достигало 6 миллионов, то есть по итогам месяца оформлено более 137 млн ветсертификатов, рассказал Дмитрий Патрушев. Регионами-лидерами по ЭВС он назвал Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинскую, Нижегородскую и Свердловскую области.

«В целом по Российской Федерации работа по внедрению электронной ветеринарной сертификации, на наш взгляд, выходит на плановые показатели, и многие регионы уже полностью перешли на нее», - заявил министр.

Сергей Данкверт, в свою очередь, отдельно остановился на рыбной отрасли. «Так получилось, что вы непосредственно принимали участие во всем этом процессе, и мы в марте 2015 года как раз принимали решение, я тогда просил: может, рыбаков оставим в покое, они меня замучили. Но оказалось, что ваше решение тогда было принято правильно, и рыбаки теперь у нас стараются быть в контексте всех остальных, что дает интересные результаты», - сказал глава ветеринарного ведомства президенту. О каких результатах идет речь, не уточняется.

По словам Дмитрия Патрушева, система ЭВС позволит обеспечить полную прослеживаемость продукции: «от сырья, по сути дела, до полки в магазине». «Поэтому постепенно, на наш взгляд, станет невозможным оборот контрафакта и фальсификата», - заявил руководитель Минсельхоза. Электронная сертификация, отметил он, делает все процессы достаточно прозрачными.

Сергей Данкверт также рассказал президенту, что принимаемые меры – электронная сертификация, регионализация, компартментализация (т.е. присвоение предприятию зоосанитарного статуса) – приносят результат.

И министр, и руководитель Россельхознадзора поблагодарили президента за поддержку решения об электронной ветеринарной сертификации.

Владимир Путин неоднократно давал поручения в сфере внедрения электронной ветеринарной сертификации – чтобы новая система не ударяла по предприятиям.

Fishnews

  • Внедрение системы электронной ветеринарной сертификации президент Владимир ПУТИН обсудил с главой Минсельхоза Дмитрием ПАТРУШЕВЫМ и руководителем Россельхознадзора Сергеем ДАНКВЕРТОМ. Фото пресс-службы главы государства
  • Министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ. Фото пресс-службы главы государства
  • Руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ. Фото пресс-службы главы государства
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