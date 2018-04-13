13 апреля 2018 года

Президент дал новое поручение по электронной ветсертификации

Глава государства Владимир Путин поручил Минсельхозу и регионам помочь малому и среднему бизнесу с переходом на электронную ветеринарную сертификацию. Это уже не первое поручение президента в сфере внедрения ЭВС.

Требование об обязательном оформлении ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде начнет действовать с 1 июля 2018 г. – такой срок сейчас предусматривает закон. Для электронной ветсертификации (ЭВС) предназначена система «Меркурий».

Поручение в этой связи президент Владимир Путин дал по итогам встречи с женщинами-предпринимателями, состоявшейся в марте в Самаре. Представительница крестьянского хозяйства, выпускающего молочную продукцию в Калужской области, остановилась на проблеме внедрения ЭВС. Система «Меркурий» сырая, выполнить требование по переходу с 1 июля будет очень сложно, заявили предпринимательница.

«Вы сейчас сказали о том, что для малых, средних предприятий это будет неподъемно и будет убивать производство. Я вам обещаю: мы к этому вернемся обязательно, посмотрим относительно малого и среднего бизнеса», - отреагировал президент.

В результате Владимир Путин поручил Минсельхозу и главам регионов проработать вопрос о содействии предприятиям малого и среднего бизнеса при внедрении электронной ветеринарной сертификации. Доклад по этой теме должен быть представлен до 1 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

О чем глава государства говорил ранее

Нынешнее поручение – не первое в сфере внедрения электронной ветсертификации. В октябре на совещании в Воронеже президент указал на то, что система ЭВС должна справляться с поставленными задачами. Также Владимир Путин обратился к руководителям регионов с тем, чтобы они ускорили решение задач в сфере электронной ветсертификации.

На встрече с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым в марте 2016 г. президент подчеркнул, что что перемены не должны ударить по предприятиям. «Важно, чтобы все эти инновации были минимально забюрокраченными и чтобы не создавали дополнительную существенную нагрузку для товаропроизводителей. В конечном итоге это может и неизбежно будет отражаться на цене продукта», – обратил внимание на риски глава государства.

В рыбной отрасли содействие во внедрении ЭВС оказывает Росрыболовство. 12 апреля замглавы ведомства Петр Савчук провел селекторное совещание с регионами по этой теме. В мероприятии участвовали заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. От предприятий поступило большое количество вопросов.

Fishnews