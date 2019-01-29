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Дальневосточная сардина (иваси) от «Русской рыбной фактории» - кусок в солевой заливке

Иваси плывет на внутренний рынок

Группа компаний «Антей» представит на выставке «Продэкспо-2019» новую линейку продукции из дальневосточной сардины-иваси. Для посетителей будут организованы дегустация и кулинарное шоу.

Дальневосточники из «Антея» участвуют в международной выставке продуктов питания «Продэкспо» не в первый раз. Но в этом году особый акцент сделан на продукцию из сардины-иваси, триумфально вернувшейся в российские воды после многолетнего перерыва. ГК «Антей» одной из первых начала добычу этой деликатесной рыбы и не скрывает планов на дальнейшее расширение промысла.

На стенде компании с 11 по 15 февраля в павильоне № 1 ЦВК «Экспоцентр» будет представлена вся обновленная линейка продукции – пресервы из иваси в масляной и солевой заливках, тушки горячего копчения, подкопченное филе в масле. Флот холдинга ведет добычу иваси в Тихом океане. Рыба замораживается на судах и поступает на московское производство, которое выпускает готовую к употреблению продукцию под брендом «Русская рыбная фактория».

Как сообщает корреспондент Fishnews, на стенде «Антея» будет организована дегустация продукции и кулинарное шоу. Ведущие московские повара представят новые рецепты блюд из иваси, в том числе заимствованные в национальных кухнях других народов. Не просто продать рыбу, а поделиться тонкостями приготовления – тоже часть политики компании, чтобы потребители знали, как получить вкусное и полезное блюдо.

Дальневосточная сардина заслужила всенародную любовь благодаря нежному мясу, яркому вкусу и высокой пищевой ценности. Эта рыба - один из рекордсменов по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

По прогнозам отраслевой науки, начинается новый век сардины-иваси. В ближайшие годы ее запасы в российских водах будут только расти, а значит, увеличатся и поставки уловов на внутренний рынок, которому пора вспомнить почти позабытый вкус знаменитой рыбки.

Fishnews

  • Дальневосточная сардина (иваси) от «Русской рыбной фактории» - кусок в солевой заливке
  • Дальневосточная сардина (иваси) от «Русской рыбной фактории» - тушка специальной разделки холодного копчения
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