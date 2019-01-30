30 января 2019 года

ОСМ отражает реальную ситуацию в отрасли

Эффективность отраслевой системы мониторинга позволяет утверждать, что промышленное рыболовство в России находится под тщательным контролем, уверены в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

В отраслевую систему мониторинга (ОСМ) ежедневно стекаются данные о работе рыбной отрасли. На их основе автоматически формируются отчеты об освоении квот, нарушениях и объемах вылова. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи, возможности ОСМ позволяют в режиме реального времени передавать информацию о позиционировании рыбопромысловых судов сотрудникам Пограничной службы.

Только в прошлом году ЦСМС собрал почти 319 тыс. судовых суточных донесений от полутора с лишним тысяч рыбопромысловых судов. Системой получено, обработано и передано 28,4 млн координат позиций судов, в том числе в районах действия международных договоров.

«Работа отраслевой системы мониторинга выстроена эффективно и систематизирована. Рыболовецкие суда оснащены средствами технического контроля, капитаны судов ежесуточно передают данные о вылове в ОСМ. Сбор и обработка получаемых сведений осуществляется в режиме реального времени. Беспокойства в этом плане нет, рыбопромысловая деятельность в России находится под тщательным контролем», - отметил начальник ЦСМС Артем Вилкин.

В течение 2019 г. планируется значительно упростить отправку судовых суточных донесений благодаря переходу на передачу данных о вылове и переработке рыбы через программный комплекс электронного промжурнала. По информации ЦСМС, такое нововведение не только облегчит процесс подачи ежедневной отчетности для рыбаков, но и исключит необходимость держать на судне большое количество документов в бумажной форме.

Ранее, комментируя телесюжеты о промысле краба в интервью Fishnews, замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков также указал на эффективность работы отраслевой системы мониторинга.

Fishnews