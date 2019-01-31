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Соглашение о предотвращении ННН-промысла в Арктике в октябре прошлого года подписали представители Дании (за Фарерские острова и Гренландию), Евросоюза, Исландии, Канады, Китая, Норвегии, Республики Корея, России, США и Японии. Фото пресс-службы Росрыболовства

Эксперты сравнят национальные программы изучения Арктики

В рамках конференции по предотвращению нерегулируемого промысла в Арктике эксперты стран-участниц соглашения представят национальные программы исследований в этом районе и обсудят архитектуру совместного плана.

Первая конференция научных экспертов стран-участниц соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана пройдет в Архангельске 12-13 апреля. Перед десятью сторонами, подписавшими этот документ, стоит задача - в течение двух лет разработать программу совместных исследований состояния арктических запасов водных биоресурсов и меры регулирования рыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в первый день конференции запланированы презентации национальных исследований и программ по изучению Арктики. С докладами выступят специалисты из Исландии, Канады, КНР, Норвегии, США, Японии, Евросоюза, Гренландии и Дании.

Затем в формате круглого стола эксперты приступят к формированию архитектуры совместного плана исследований района Арктики, который регулируется соглашением о предотвращении ННН-промысла. Делегации десяти сторон-участниц соглашения попытаются подготовить предварительную программу, которая затем будет представлена на пленарном заседании 13 апреля.

С российской стороны в конференции примут участие сотрудники ВНИРО и его филиалов, РАН, Арктического и антарктического научно-исследовательского института, Северного (Арктического) федерального университета, Калининградского технического университета. В Архангельск также приедут представители неправительственной Международной арктической программы, образованной фондом Пью и фондом охраны океанов, а также официальные лица WWF. Регистрация участников конференции продолжается.

Кроме того, на полях мероприятия запланирован круглый стол по подготовке кадров для обеспечения рыбохозяйственного комплекса в Арктике. Организаторы прорабатывают и другие темы для обсуждения, потенциально интересные для научных организаций и рыбопромышленных предприятий.

Fishnews
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