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Члены Совета Федерации одобрили закон на 451-м заседании 30 января. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы поддержали поправки для аквафермеров Крыма

Совет Федерации одобрил изменения в закон об аквакультуре. Они позволят рыбоводам Республики Крым и Севастополя заключать договоры пользования участками на новый срок без торгов.

Госдума приняла закон в третьем чтении 17 января. Поправки должны помочь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся аквакультурой на Крымском полуострове на основании документов, оформленных до вступления в силу закона о присоединении Крыма к России. Такие хозяйства смогут до начала 2021 г. заключить договор пользования рыбоводным участком без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на оставшуюся часть срока действия документов, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов отмечал, что в зоне риска уже оказались 19 компаний – у них закончились сроки действия договоров. «Будем пытаться решать это как-то по-другому, в ручном режиме. Понятно, что будут конкурсные процедуры и определенные риски здесь существуют. Но мы приложим все усилия, чтобы те пользователи, кто намерен дальше продолжать работу и у кого закончились договоры, все-таки не пострадали», - обещал представитель ведомства.

После подписания президентом федеральный закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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