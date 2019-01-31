31 января 2019 года

На оплошность по крабу обратили внимание

В проект правил рыболовства для Дальневосточного бассейна вошел пункт, запрещающий добычу на Западной Камчатке водных биоресурсов донными ловушками. На ошибку, которая ставит под угрозу промысел крабов, уже указала отраслевая наука.

Напомним, что правила рыболовства для Дальневосточного бассейна планируется полностью перевыпустить. В конце декабре на сайте regulation.gov.ru был размещен проект этого важнейшего для рыбаков документа.

В отраслевых объединениях уже обратили внимание на необходимость серьезной доработки проекта. В частности, согласно пункту 21.7 предложенных правил, запрещается «применять донные ловушки при добыче (вылове) водных биоресурсов в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах».

О проблеме уже заявила Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока. По действующим правилам предусмотрен запрет на использование донных ловушек при промысле рыб на Западной Камчатке. Такая мера направлена на то, чтобы избежать ситуации, когда суда получают разрешения на вылов рыбы, однако добывают краба. Но в проекте уточнение по каким-то причинам выпало.

На ошибку уже обратила внимание и отраслевая наука. На заседании 25 января ученый совет ТИНРО обсудил проект изменений правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. «В предложенной учеными редакции донные ловушки в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах запрещено применять на промысле рыб, а не водных биоресурсов в целом. Присутствовавшие единогласно поддержали данную правку», -– рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Fishnews