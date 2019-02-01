01 февраля 2019 года

В КоАП готовят поправки для защиты рыбных запасов

Правительство поддержало проект поправок в КоАП в сфере сохранения водных биоресурсов и среды их обитания. Цель изменений – усовершенствовать госконтроль в области охраны и воспроизводства ВБР.

На заседании правительства 31 января одобрен проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с усилением административной ответственности за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, КоАП предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей ответственность за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. В частности, предусматривается административная ответственность за невыполнение требований по сохранению ВБР и среды их обитания при градостроительной деятельности. Цель предлагаемых новелл – совершенствование механизмов государственного контроля в области охраны и воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания.

«Предлагается ввести штрафы для тех, кто, занимаясь строительством, капитальным ремонтом или другой деятельностью, которая оказывает неблагоприятное воздействие на водные биоресурсы, не принимает меры по их сохранению. В этом случае им будут грозить штрафы от 3 тыс. до 200 тыс. рублей.

И отдельная ответственность – если стройка или территориальное планирование, а также градостроительное зонирование и другие работы, которые могут негативно повлиять на водные биоресурсы, не были согласованы с Росрыболовством», - рассказал на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

21 января проект рассмотрела и одобрила Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности.

Fishnews