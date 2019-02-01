01 февраля 2019 года

КРФ нарастит флотилию ярусоловов

На Северной верфи заложили второй ярусолов проекта MT 1112XL «Гандвик-2». Заказчиком выступает группа компаний «Карельский рыболовный флот», которая делает ставку на развитие ярусного лова как одного из самых экологичных видов промысла.

Ярусолов-процессор «Гандвик-2», церемония закладки которого 30 января прошла в Санкт-Петербурге, стал вторым судном проекта МТ 1112XL, строящимся на Северной верфи. Как и его собрат, оно получило имя по средневековому скандинавскому названию Белого моря.

Инициатор строительства - рыболовецкая компания «Вирма» (входит в ГК «Карельский рыболовный флот») - планирует использовать новые суда на промысле трески и пикши в северных районах Атлантического океана, Баренцевом и Норвежском морях. Сейчас КРФ владеет шестью судами для тралового лова рыбы, из них три – иностранной постройки. По словам директора РК «Вирма» Ивана Пасынкова, группа компаний поставляет на отечественный рынок треску, пикшу, мойву, путассу, сельдь, скумбрию и окуня - всего более 100 тыс. тонн рыбы в год.

Проект МТ 1112XL предусматривает наличие на судах автоматизированных линий установки и выборки ярусов, а также оборудования для глубокой и безотходной переработки и хранения улова. По проекту общая производительность ярусолова длиной 59 м составит 30 тонн рыбы в сутки.

«Одна из стратегических целей группы компаний КРФ – повышение качества продукции и расширение продуктовой линейки для потребителей. В этом смысле эксплуатация ярусолова позволит оптимально сочетать экономическую эффективность, экологичность и качество продукции», - рассказал Fishnews председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

Он отметил: исследования, в том числе зарубежные, доказывают, что у рыбы, пойманной на ярус, качество более высокое, чем при траловом способе лова. «Донный ярусный промысел – один из самых экологически безопасных, - подчеркнул Илья Раковский. - Мы осознанно выбрали для себя путь развития ярусного флота».

По контракту второй ярусолов должен быть передан заказчику до конца 2020 г. По словам гендиректора Северной верфи Игоря Пономарева, в конце 2018 г. завод заключил с РК «Вирма» договор на строительство третьего судна. Его закладка запланирована на март текущего года.

Fishnews