04 февраля 2019 года

Китаю нужно все больше зарубежной рыбы

За прошлый год в КНР ввезли рыбы и морепродуктов на общую сумму в 11,91 млрд долларов – на 43,6% больше, чем в 2017 г. Экспорт таких товаров Поднебесная увеличивает медленней.

По информации таможни, стоимостные объемы импорта рыбопродукции в Поднебесную выросла на 3,62 млрд долларов. При этом сюда не включены показатели ввоза рыбной муки, а это еще дополнительные 1,5-2 млрд долларов, пишет британский портал Undercurrent News.

В то же время экспорт морепродуктов из Китая увеличился всего на 3% – до 21,5 млрд долларов. Медленный рост поставок за рубеж объясняют удорожанием рабочей силы и снижением объемов производства продукции аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

КНР является одним из крупнейших рыбопереработчиков, поэтому значительные объемы ввезенного сырья реэкспортируются в виде готовой продукции. Еще один драйвер импорта – растущий средний класс, заботящийся о качестве своего питания. Люди предпочитают употреблять рыбу и морепродукты, пойманные за пределами страны в дикой природе.

Увеличение ввоза рыбной продукции также связывают с результатами эффективной борьбы властей КНР с контрабандой. В прошлом году китайские таможенники зафиксировали рост импорта, который частично стал следствием легализации некоторых каналов поставок рыбопродукции из Вьетнама.

Кроме того, Китай смягчает таможенные пошлины на некоторые виды продукции и заключает договоры о свободной торговле с другими странами. Так, австралийские экспортеры лангуста с 1 января 2019 г. не платят ни юаня за право доступа на китайский рынок.

Fishnews