04 февраля 2019 года

Донская рыба ждет помощи

Рыбохозяйственный потенциал Нижнего Дона и Азовского моря существенно деградировал, считают в АзНИИРХ. Специалисты предложили ограничить использование пойменных земель и внести коррективы в режимы водохранилищ.

В Волгограде прошел семинар, посвященный использованию водных ресурсов в бассейне реки Дон. Во встрече участвовали представители Минприроды, профильных научных и хозяйственных организаций.

Что происходит с рыбными запасами

С докладом о состоянии рыбного хозяйства в макрорегионе выступил заместитель директора Азово-Черноморского филиала ВНИРО Анатолий Богачев. Он отметил, что хотя в зону ответственности АхНИИРХ входят водные объекты общей площадью 180 тыс. кв. км (включая Азовское море), исследования в нижнем течении Дона являются для института приоритетными, поскольку это бассейнообразующая река.

«Неуклонно сокращается интенсивность нерестового хода производителей рыб и ската молоди; на катастрофически низком уровне находится естественное воспроизводство рыб, а мероприятия по искусственному воспроизводству, к сожалению, так и не смогли компенсировать потери естественного воспроизводства; за последние 7 лет произошло резкое сокращение кормовой базы, в результате чего обеспеченность кормом позволяет выпускать, в зависимости от вида, в 3-5 раз меньше молоди рыб», — перечислил негативные факты Анатолий Богачев.

По его словам, беды Дона во многом обусловлены деятельностью человека. Создание Цимлянского водохранилища коренным образом изменило генезис водного стока реки. В ущерб рыбных запасам развиваются сельское хозяйство с сетью многочисленных оросительных каналов, водный транспорт, гидроэнергетика и другие отрасли. Глубокие изменения претерпела и долина Нижнего Дона в связи с крупномасштабным строительством промышленных и жилых сооружений, каналов, прудов, дамб и дорог, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

«Весь комплекс антропогенной деятельности в пойме Нижнего Дона привел к существенной деградации экосистем Нижнего Дона и Азовского моря. Результатом чего стало нарушение механизма воспроизводства проходных и полупроходных рыб, сокращение нерестовых площадей, снижение промысловой и биологической продуктивности, интенсификация процессов загрязнения водных и околоводных территорий, изменение гидрологического, гидрохимического, геоботанического, гидравлического режимов», – заявил представитель АзНИИРХ.

Что предлагают ученые

Анатолий Богачев предложил комплекс разработанных специалистами филиала мер по восстановлению рыбохозяйственного потенциала региона. Он отметил, что для рыбных запасов бассейна приоритетное значение имеют рыбохозяйственные попуски на Цимлянском водохранилище. Хотя графики регулярных весенних рыбохозяйственных попусков включены в правила использования водных ресурсов водохранилища, однако с их проведением существуют сложности из-за современного маловодного цикла Дона. Участить рыбохозяйственные попуски и в целом улучшить условия нереста можно путем эффективного управления водным режимом после окончания строительства Багаевского гидроузла, отметил Анатолий Богачев. Между Кочетовской и Багаевской плотинами расположены наиболее продуктивные нерестилища Нижнего Дона. Эффективный режим подачи воды на обводнение нерестилищ и нерестово-выростных водоемов в период половодья при регулировании стока проведением попусками положительно отразился бы на естественном воспроизводстве рыбы.

В АзНИИРХ считают, что для нерестилищ (пойменных земель) необходимо законодательно запретить застройку и проведение работ, негативно влияющих на состояние рыбных запасов. По мнению ученых, таким землям следует придать статус особо охраняемых территорий, ликвидировав на них здесь захоронения ТБО, склады минеральных удобрений и т. п.

Fishnews