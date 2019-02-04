04 февраля 2019 года

Гибридный карп растет быстрее

Росрыбхоз рекомендовал хозяйствам аквакультуры увеличить долю племенного рыбопосадочного материала. Это позволяет выращивать больше рыбы на одних и тех же площадях рыбоводных прудов.

По данным Ассоциации «Росрыбхоз», сейчас по всей стране насчитывается 26 племенных рыбоводных хозяйств. В государственном реестре селекционных достижений зарегистрировано 47 пород, типов, кроссов и одомашненных форм карпа, растительноядных рыб, форели, осетровых и других видов рыб. Больше всего пород - 14 – по карпу, что неудивительно. В России карповые - собственно карп и растительноядные виды рыб – составляют 64% объема производства товарного рыбоводства.

«Наиболее простым и действенным методом увеличения объемов производства карпа является широкое внедрение в производственную практику высокопродуктивных гибридов первого поколения (F1) с эффектом гетерозиса, полученных на основе межпородных скрещиваний», – рассказали Fishnews в Росрыбхозе.

Замена чистопородного посадочного материала, а тем более неизвестного происхождения, на гибриды F1 может значительно повысить продуктивность рыбоводных прудов. «Но только при условии, что гибриды F1 получены на научно- обоснованной платформе», – предупреждают специалисты.

В Росрыбхозе рабочая группа по селекционно-племенной работе образована в 2016 г. В нерестовую кампанию прошлого года в производстве гибридной личинки карпа F1 приняли участие девять рыбоводных хозяйств. Они получили 436,5 млн. штук личинок для собственных нужд и для реализации предприятиям. Цель на 2019 г. - довести объем посадочного материала до 800 млн штук и подготовить предложения по высокопродуктивным гибридам растительноядных видов рыб.

Хозяйствам, занимающимся товарным рыбоводством, рекомендовано увеличивать долю племенного рыбопосадочного материала «с целью максимального достижения высокой рыбопродуктивности рыбоводных площадей». В ассоциации также принято решение обратиться в департамент животноводства Минсельхоза с просьбой рассмотреть на научно-техническом совете «Методические рекомендации по использованию высокопродуктивных промышленных гибридов карпов первого поколения (F1)».

Fishnews