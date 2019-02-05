05 февраля 2019 года

Наука спокойна за запасы креветок

По результатам исследований специалисты ТИНРО удовлетворены состоянием популяций северной и гребенчатой креветок в подзоне Приморье. По мнению ученых, оснований для снижения промысловой нагрузки нет.

Сейчас подзона Приморье, особенно акватория южнее мыса Золотой, - один из важнейших районов промысла креветок на Дальнем Востоке. Об этом на отчетной сессии Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) напомнил научный сотрудник Илья Корнейчук.

Особенно активно креветочный лов в районе стал развиваться после открытия промысла глубоководных креветок в 2007 г. В 2010-2018 гг. на подзону Приморье пришлось более одной трети общего допустимого улова северной креветки во всех дальневосточных морях и две трети ОДУ гребенчатой, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

В 2018 г. в южной части подзоны ученые провели донную траловую съемку на глубинах 20-654 м. Исследования охватили район площадью 35,6 тыс. кв. км. По частоте встречаемости во всех районах подзоны Приморье доминировала гребенчатая креветка (73%). Северная креветка преобладала по общей биомассе более чем вдвое.

Гребенчатая креветка

Гребенчатая креветка встречалась на глубинах 30-654 м. Средняя плотность ее биомассы в районе составила 800 кг на квадратный километр. Как и в прошлые годы, наиболее плотные концентрации - до 20 тонн на квадратный километр - отмечались на свале глубин залива Петра Великого западнее от 132° в.д., на глубинах 150-350 м. Размеры особей достигали 198 мм, а индивидуальная масса - 118 г. Особи, достигшие промыслового размера, имели массу от 33 г и более.

Негативных изменений в размерной структуре популяции за последние годы не отмечено. Таким образом, существующий промысел, по-видимому, пока не оказывает негативного влияния на состояние популяции этого вида, отметил Илья Корнейчук.

Результаты исследований 2012-2014 гг. демонстрировали существенный рост промыслового запаса - с 3,6 тыс. до 12 тыс. тонн. По данным последних весенних съемок 2015-2018 гг., промысловый запас гребенчатой креветки несколько снизился, но продолжает оставаться на уровне выше среднего и по данным текущего года оценивается в 8 тыс. тонн.

С 2015 г. правила рыболовства запрещают использовать в подзонах Приморье и Западно-Сахалинской тралы для добычи гребенчатой креветки. Переход на ловушечный промысел ученые считают исключительно важным этапом сохранения ресурса. Этот вид промысла существенно снижает смертность непромысловой части популяции: особи в процессе линьки или постлиночные креветки с мягким панцирем исключаются при облове. Кроме того, есть большой плюс и для рыбаков, так как сохраняется возможность ведения круглогодичного лова, без закрытия на период размножения и линьки.

В российской части Японского моря в 2018 г. ловушечный промысел гребенчатой креветки вели 9 судов, из них 6 работали в южной части подзоны Приморье. Вылов на одно судно составил от 64 до 360 тонн. Как и в прошлые годы, большинство промысловых усилий было сосредоточенно южнее 45°30’ с.ш.

Северная креветка

Северная креветка в экспедиции 2018 г. встречалась на глубинах от 83 м до максимальной глубины траловой съемки - 654 м. Основные концентрации этого объекта были сосредоточены на свалах глубин 250-600 м во всех районах подзоны Приморье. Максимальные концентрации (10-14 тонн на квадратный километр) отмечены на свале глубин юго-западной части залива Петра Великого.

Размеры креветок в уловах колебались от 39 до 146 мм, масса до 32 г. В целом, по оценкам ученых, промзапас снизился по сравнению с уровнем 2016 г. Специалисты связывают это в первую очередь с естественной динамикой численности северной креветки, поскольку существенных изменений в ее размерной структуре в южной части подзоны не отмечено.

Кроме того, в последние годы наблюдается перераспределение промысловой нагрузки на северную часть района. Это уже не связано с биологией вида – вести добычу севернее мыса Золотой проще: там нет таких сложных для промысла грунтов и не такой узкий свал глубин. Присутствие плотных скоплений севернее Золотого обеспечило существенный прирост промысловых показателей в последние годы.

Ученые обратили внимание, что при соблюдении правил промысла в ближайшие годы ресурсы креветок будут устойчиво эксплуатироваться. На текущий год запланированы комплексные донные съемки на НИС «Дмитрий Песков», также предполагается работа научных наблюдателей на добывающих судах.

Fishnews