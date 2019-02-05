05 февраля 2019 года

Регулятор соберет рыбаков для обсуждения крабовых квот

Руководство Росрыболовства намерено уже на этой неделе провести встречу с отраслевыми ассоциациями и предприятиями для обсуждения законопроекта, который предполагает продажу части крабовых квот на аукционах.

В конце января Минсельхоз представил проект закона «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». Документ предусматривает распределение части квот добычи краба на аукционах.

В настоящее время проект закона о крабовых квотах размещен для проведения процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

Кроме того, как сообщает корреспондент Fishnews, предварительно на этой неделе запланирована встреча по законопроекту руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова с представителями отраслевых объединений и организаций.

Напомним, что законопроект предусматривает введение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Распределять этот ресурс предлагается путем аукционов. При этом договоры с победителями торгов должны включать требования по реализации проектов «по строительству объектов на территории Российской Федерации». Конкретный перечень объектов установит правительство, но ранее Росрыболовство уже заявляло об обязательствах для таких пользователей по постройке судов.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, все эти изменения направлены на повышение экономической эффективности для страны от предоставления в пользование прав на добычу крабов. По мнению авторов документа, нововведения не окажут негативного влияния на реализацию проектов в рамках общей программы инвестиционных квот.

Fishnews