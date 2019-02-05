05 февраля 2019 года

Проект по крабовым квотам отправили на ОРВ

Минсельхоз разместил изменения закона «в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» для публичного обсуждения.

О том, что Минсельхоз подготовил законопроект по крабовым аукционам, стало известно в конце января. Документ предусматривает введение нового вида квот – вылова крабов в инвестиционных целях. Распределять такие лимиты предполагается по итогам аукционов. При этом договоры о закреплении и предоставлении доли квоты будут предусматривать обязательства по строительству объектов на территории РФ. Перечень таких объектов, согласно законопроекту, установит правительство.

Причем если право на добычу по инвестквотам в отношении других видов водных биоресурсов предоставляется на 15 лет, то по квотам добычи крабов в инвестиционных целях регулятор предложил более короткий срок - 10 лет.

Ассоциации сразу же обратили внимание, что законопроект не выносился для общественного обсуждения . Это недопустимо, ведь документ предусматривает существенное изменение принципов регулирования в отрасли, обращали внимание в объединениях. Была опубликована позиция по этому поводу ВАРПЭ, сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект планировалось рассмотреть на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 4 февраля, однако затем он был снят с повестки встречи . Решено было направить проект в Счетную палату и организовать его общественное обсуждение.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас проект закона размещен для оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на официальном портале regulation.gov.ru: http://regulation.gov.ru/projects#npa=88201 . К проекту прилагается пояснительная записка, перечень нормативных правовых актов, которые потребуется, по мнению разработчиков, принимать или менять в связи с принятием федерального закона. Публичное обсуждение законопроекта будет проходить до 22 февраля.

Fishnews