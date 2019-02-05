05 февраля 2019 года

Тихий океан 2019. Ставрида

Калининградская компания Fishering Service разработала новые модели пелагических тралов «Атлантика» для промысла ставриды в Тихом океане. Эти орудия лова уже оценили и заказали отечественные и голландские рыбаки.

«Атлантики» сезона 2019 г. специально разработаны под требования экипажей супертраулеров компаний Parlevliet & van der Plas (Нидерланды) и «Мурманский траловый флот» (Россия).

Демонстрация новых орудий лова прошла 24 января в традиционном для Fishering Service месте – гидролотке Института изучения Северной Атлантики (SINTEF) в городе Хиртсхальс (Дания).

Капитаны и тралмастера приехали для тестирования новых моделей тралов и освоения приемов настройки орудий лова на промысле быстроходных объектов у поверхности моря и в глубине. Такой режим лова – обычное дело при работе в Тихом океане. Ставрида днем находится на глубине 240-250 м и при приближении трала бросается в глубину на 60 и более метров, ночью же находится в поверхностных слоях. Требуется быстрый и безошибочный перевод трала из одного режима в другой. Этой работой и занималась международная команда – члены экипажей российских и голландских супертраулеров вместе с командой Fishering Service.

За день работы в гидролотке было произведено более 20 тестов по перестройке тралов. И экипажи траулеров «Александр Косарев», Annelies Ilena получили огромный опыт настройки, который даже не с чем сравнивать.

Annelies Ilena остановились на новой модели «Атлантика-1790» с канатами ПЭН, специально разработанной с учетом опыта промысла в ЮВТО. Трал построен по запросу голландских капитанов на основе удачной модели «Атлантика-1660». Поставка намечена на конец февраля, выход на промысел планируется в начале марта.

Экипаж «Александра Косарева» ранее пользовался орудиями лова, изготовленными на борту своими силами. В ЮВТО, в сравнении с голландскими судами, промысел собственными тралами оказался не столь эффективен, как хотелось бы. В ходе наблюдений, участия в тестах и обсуждения с капитанами из Голландии, моряки решили приобрести ставридную модификацию трала «Атлантика-1660». Поставка трала намечена в конце февраля, выход с ним на промысел – в начале марта.

Кроме орудий лова для Тихого океана Fishering Service произвел показ новых моделей «Атлантика 2300» и «Атлантика 2600» уже для Северного бассейна. Это в настоящий момент самые эффективные тралы сверхбольшого размера. В сезоне 2018 г. траулеры Borgarin и Fagraberg (Фарерские острова) показали одни из лучших результатов на промысле скумбрии и путассу среди исландских и фарерских судов.

Экипаж голландского супертраулера Maartje Theadora выбрал для себя трал «Атлантика-2600». Сейчас это самый большой в мире трал, используемый в одиночном промысле. Поставка намечена в феврале. Трал будет выполнен с использованием самых современных материалов, в том числе канатов ПЭН.

Примечательно, что испытания прошли не в формате «демонстрация и ответы на вопросы», а как прямой обмен опытом между профессионалами Голландии и России. Тестирование и дискуссии профессионалов длились более 8 часов, рыбакам продемонстрировали 6 тралов в различных режимах работы, участники обсудили множество вопросов относительно особенностей промысла и характеристик новых моделей тралов и материалов.

«Это был новый формат общения специалистов, – рассказал Fishnews заместитель директора «Фишеринг Сервис» Дмитрий Федоров. – Мы считаем, что он был очень удачным. В этом году запланировано несколько подобных тестов. Сегодня мы собрали вместе капитанов, ведущих промысел в ЮВТО. Новая модель строилась на базе успешного трала «Атлантика-1660» и опыта промысла судами компании Parlevliet. Также к нам сегодня приехал капитан судна Maartje Theadora за новым тралом сверхбольшого размера для промысла путассу в Северной Атлантике. Там наши тралы «Атлантика» с периметром устья 2300 и 2600 м зарекомендовали себя наилучшим образом на разреженных скоплениях».

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