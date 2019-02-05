05 февраля 2019 года

Японскую шхуну взяли за браконьерство

Пограничники доставили в порт Находки японское судно «Нишино Мару-68». По данным силовиков, оно занималось незаконным промыслом краба в российских водах, предварительный ущерб оценивают почти в 40 млн рублей.

На борт судна (флаг Японии, порт приписки Идзумо) для проверки высадилась досмотровая группа сторожевого корабля «Приморье». Правоохранители обнаружили тонну наживы (сардины и кефали) и около 7,5 тонны (более 57 тыс. особей) красного краба-стригуна в живом и снулом состоянии. При этом из воды было поднято 206 незаконно установленных крабовых ловушек, сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Экипаж судна – 10 человек, все – подданные Японии. Каких-либо документов, разрешающих вылов водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ пограничникам не предоставили.

В отношении капитана «Нишино Мару-68» возбудили административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ России или открытом море»).

Предварительный ущерб оценивается в сумму свыше 39 млн рублей, проводится разбирательство.

Fishnews