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По сравнению с 2017 г. количество производителей семги в реке Варзуга увеличилось в 6 раз, отмечают экологи. Фото с сайта WWF России

Защитники семги Мурмана готовятся к новым рейдам

Баренц-отделение WWF России присоединилось к Международному году лосося. В Мурманской области организуют научные экспедиции, исследования и эколого-просветительские мероприятия для пресечения браконьерского промысла.

При поддержке экологов в 2016 г. был создан фонд «Мурманский лосось». Участники проекта вместе с государственными инспекторами и представителями силовых структур круглый год патрулируют реку Варзуга и ведут просветительскую работу среди местного населения и туристов.

«В 2018 году мы провели исследования. По сравнению с 2017 годом количество производителей семги, зашедших в реку Варзуга, увеличилось в 6 раз. Это в том числе и результат нашей совместной работы с природоохранными группами. Полученные данные показывают, что мы на правильном пути, а значит, работа будет обязательно продолжена», – заявил директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис.

В последние 10-15 лет наблюдается многократное сокращение численности популяции атлантического лосося в реке Варзуга, которая ранее являлась одной из богатейших семужьих рек в России. По экспертным оценкам, до 90% атлантического лосося изымается незаконным ловом, сообщили Fishnews в пресс-службе природоохранной организации.

В отделении отметили, что одно из главных событий этого года – завершение проектирования национального парка «Терский берег». Предполагается, что он защитит Варзугу и поможет сохранению богатого культурно-исторического наследия региона. Также Баренц-отделение WWF России продолжит поддерживать работу народных инспекторов. Состоятся рыбоохранные сплавы по нерестилищам, будет организована просветительская работа с туристами и рыбаками.

Fishnews
НазадМетки: лососьмурманск
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