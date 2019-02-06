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Изменения в госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса обсудили на заседании Общественного совета при Росрыболовстве

Госпрограмма обзавелась новыми показателями

Изменения в госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса обсудили на заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Члены ОС одобрили проект и рекомендовали увеличить финансирование мероприятий по охране и контролю на 2021 – 2024 гг.

На заседании 5 февраля Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел проект постановления правительства «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Документ представил и. о. начальника управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. Он рассказал, что распоряжением правительства период реализации госпрограммы продлен до 2024 г. включительно, в связи с чем и потребовались изменения, в основном технического характера.

Как сообщает корреспондент Fishnews, структура госпрограммы по-прежнему включает в себя восемь подпрограмм: «Организация рыболовства», «Развитие аквакультуры», «Наука и инновации», «Охрана и контроль», «Модернизация и стимулирование», «Обеспечение реализации государственной программы», «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса», «Развитие осетрового хозяйства».

При этом с 2019 г. вводится несколько новых показателей. В частности, это объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки и инвестиции в основной капитал. По словам Андрея Михалевича, появление этих показателей связано с выполнением майских указов президента по увеличению отдачи от экспорта.

Другая пара индикаторов относится к программе инвестквот – это количество судов рыбопромыслового флота и береговых рыбоперерабатывающих заводов, построенных под эти ресурсы. Еще одним показателем станет освоение рекомендованных объемов добычи водных биоресурсов, в отношении которых не устанавливается ОДУ. По мнению регулятора, здесь будет учитываться в первую очередь вылов таких объектов, как сардина-иваси и скумбрия на Дальнем Востоке, а также мелкосельдевых в Азово-Черноморском бассейне и на Каспии.

Финансирование госпрограммы на период 2022-2024 гг. пока определено на уровне 2021 г., но в дальнейшем эти цифры могут измениться. Отвечая на вопросы членов Общественного совета, представитель Росрыболовства пояснил, что по финансированию на 2019 г. также возможны корректировки, в том числе в связи с проектом селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии и планируемым строительством научно-исследовательских судов.

Кроме того, регулятор продолжает работу над стратегией развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г., после выхода которой госпрограмма будет скорректирована в соответствии с новыми целями и задачами.

В ходе обсуждения председатель Общественного совета Герман Зверев обратил внимание на заметное – более чем на треть – сокращение объема средств, выделяемых в рамках подпрограммы «Охрана и контроль» с 2020 г. Члены ОС указали на ряд технических ошибок в проекте госпрограммы, в частности в разделе аквакультуры, и попросили уточнить объемы финансирования, направляемого на исследования лососевых.

В целом Общественный совет принял решение поддержать проект постановления об изменениях в госпрограмму с рекомендацией увеличить финансирование подпрограммы «Охрана и контроль» на период 2021-2024 гг. Кроме того, совет проголосовал за исключение из членов ОС исполнительного директора Федерации рыболовного спорта России Игоря Чинякова.

Fishnews
НазадМетки: ОДУаквакультурадальний востокосетровыхправительстворосрыболовство
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