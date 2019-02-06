06 февраля 2019 года

Судьба крабовых квот – социально значимый вопрос

Общественный совет при Росрыболовстве отметил общественную значимость законопроекта о крабовых аукционах и подчеркнул важность точного соблюдения разработчиками процедуры ОРВ.

4 февраля законопроект, предусматривающий распределение части крабовых квот через аукционы, был размещен на сайте regulation.gov.ru. На прием предложений и замечаний к нему отведен срок до 22 февраля.

Между тем, как отметил на заседании Общественного совета при Росрыболовстве 5 февраля член ОС, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, дискуссия вокруг инициативы, фактически отменяющей исторический принцип в отношении крабов, продолжается уже на протяжении 15 месяцев. Этот вопрос трижды обсуждался на заседаниях Общественного совета, дважды поднимался в Общественной палате, ему был посвящен IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса и в значительной степени 13-й Международный конгресс рыбаков.

«Губернаторы приморских регионов, сенаторы, депутаты, отраслевые объединения, отдельные предприятия, неоднократно информировали президента, правительство, федеральные органы исполнительной власти о негативных социально-экономических последствиях для отрасли от введения предполагаемых аукционов и направляли соответствующие расчеты», – рассказал Fishnews руководитель отраслевой ассоциации.

Тем не менее разработчик присвоил этому законопроекту среднюю степень регулирующего воздействия. По мнению авторов документа, он не затрагивает вопросы социально-экономического развития регионов. В пояснительной записке к законопроекту также без каких-либо расчетов и обоснований сделан вывод, что фактическое изъятие у действующих предприятий 50% основного производственного ресурса никоим образом не отразится на их экономических показателях и социальных обязательствах.

«Нельзя недооценивать важность этого законопроекта и важность общественного запроса на его обсуждение, потому что мы все знаем, что на протяжении последних месяцев он обсуждался в закрытом режиме, – подчеркнул президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока. – Была попытка вынести этот законопроект на комиссию по законопроектной деятельности. К счастью, удалось перевести все это дело в стадию общественного обсуждения».

По словам Александра Дуплякова, все это свидетельствует о том, что разработчик намеренно занижает социально-экономическую важность предлагаемых изменений и желает продвинуть его без какого-либо общественного обсуждения. Эту позицию поддержали и другие участники заседания ОС.

По итогам обсуждения Общественный совет единогласно принял решение определить, что законопроект о крабовых аукционах является общественно значимым. Кроме того, решено проинформировать об этом Минэкономразвития и Общественную палату и обратить внимание на необходимость точного соблюдения разработчиком правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия.

Напомним, 6 февраля Росрыболовство планирует провести совещание по законопроекту о крабовых аукционах. К обсуждению приглашены представители регионов, отраслевых ассоциаций и предприятий.

Fishnews