Новости
Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел законопроект о крабовых аукционах. Фото пресс-службы ведомства

Судьба крабовых квот – социально значимый вопрос

Общественный совет при Росрыболовстве отметил общественную значимость законопроекта о крабовых аукционах и подчеркнул важность точного соблюдения разработчиками процедуры ОРВ.

4 февраля законопроект, предусматривающий распределение части крабовых квот через аукционы, был размещен на сайте regulation.gov.ru. На прием предложений и замечаний к нему отведен срок до 22 февраля.

Между тем, как отметил на заседании Общественного совета при Росрыболовстве 5 февраля член ОС, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, дискуссия вокруг инициативы, фактически отменяющей исторический принцип в отношении крабов, продолжается уже на протяжении 15 месяцев. Этот вопрос трижды обсуждался на заседаниях Общественного совета, дважды поднимался в Общественной палате, ему был посвящен IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса и в значительной степени 13-й Международный конгресс рыбаков.

«Губернаторы приморских регионов, сенаторы, депутаты, отраслевые объединения, отдельные предприятия, неоднократно информировали президента, правительство, федеральные органы исполнительной власти о негативных социально-экономических последствиях для отрасли от введения предполагаемых аукционов и направляли соответствующие расчеты», – рассказал Fishnews руководитель отраслевой ассоциации.

Тем не менее разработчик присвоил этому законопроекту среднюю степень регулирующего воздействия. По мнению авторов документа, он не затрагивает вопросы социально-экономического развития регионов. В пояснительной записке к законопроекту также без каких-либо расчетов и обоснований сделан вывод, что фактическое изъятие у действующих предприятий 50% основного производственного ресурса никоим образом не отразится на их экономических показателях и социальных обязательствах.

«Нельзя недооценивать важность этого законопроекта и важность общественного запроса на его обсуждение, потому что мы все знаем, что на протяжении последних месяцев он обсуждался в закрытом режиме, – подчеркнул президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока. – Была попытка вынести этот законопроект на комиссию по законопроектной деятельности. К счастью, удалось перевести все это дело в стадию общественного обсуждения».

По словам Александра Дуплякова, все это свидетельствует о том, что разработчик намеренно занижает социально-экономическую важность предлагаемых изменений и желает продвинуть его без какого-либо общественного обсуждения. Эту позицию поддержали и другие участники заседания ОС.

По итогам обсуждения Общественный совет единогласно принял решение определить, что законопроект о крабовых аукционах является общественно значимым. Кроме того, решено проинформировать об этом Минэкономразвития и Общественную палату и обратить внимание на необходимость точного соблюдения разработчиком правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия.

Напомним, 6 февраля Росрыболовство планирует провести совещание по законопроекту о крабовых аукционах. К обсуждению приглашены представители регионов, отраслевых ассоциаций и предприятий.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккрабправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы вышли на мировой уровень организации выставок

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

С промыслом иваси связываем особые надежды

Все интервью

Личное мнение

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Курилы наши. О чем разговор?

Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ

Управляющий группой компаний «Доброфлот»

Александр ЕФРЕМОВ

Развить поставки можно уже в ближайшие годы

Все материалы

Крупным планом

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

В ответ на обвинения, прозвучавшие с телеэкранов, представители рыбного бизнеса решили пообщаться со СМИ и прояснить ситуацию

Рыбаки наносят ответный удар

Судно «Восток-1»

Рыбный бизнес отвечает цифрами и фактами

Вопрос нехватки кадров технических специальностей зазвучал с новой силой

Кадровый вопрос: сложным путем к простым решениям

Все материалы

События

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.