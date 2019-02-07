07 февраля 2019 года

Добытчики лобстера позаботятся о китах заранее

В США для промысла лобстера планируют ввести ограничения по снастям, направленные на защиту северных гладких китов. Такое решение приняла Комиссия по морскому рыболовству атлантических штатов (ASMFC), не дожидаясь более жестких мер со стороны федеральных властей.

Комиссия морского рыболовства атлантических штатов (ASMFC) существует с 1942 г. Это организация, которая объединяет все регионы Соединенных Штатов на побережье Атлантического океана. Каждый штат представлен тремя специалистами. В комиссии обсуждаются вопросы по управлению и сохранению 27 видов промысловых ресурсов.

Рабочая группа по вопросам лобстеров, организованная ASMFC, рекомендовала добытчикам этих ракообразных ограничить использование вертикальных канатов в большинстве районов промысла. Цель - защита северных гладких китов, пишет портал Maine Public.

Американские и канадские регуляторы устанавливают такие ограничения из-за опасений, что в канатах, используемых для установки крабовых и омаровых ловушек, могут запутаться северные гладкие киты. В дикой природе их осталось всего около 410 особей.

ASMFC одобрила и собирается вынести на общественное обсуждение и ряд других ограничивающих мер. В частности, сокращение количества ловушек, изменение конфигураций снастей и даже сезонные запреты на промысел. Комиссия также предлагает всем держателям федеральных разрешений на вылов лобстера использовать системы мониторинга судов.

Добыча лобстеров – важная отрасль в ряде штатов. Например, в Мэне только в 2017 г. вылов этих ракообразных составил около 50 тыс. тонн общей стоимостью 450 млн долларов, сообщает корреспондент Fishnews. Поэтому в комиссии опасаются, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) может вмешаться в добычу лобстера и навязать более строгие ограничения (в соответствии с федеральным законом о защите видов, находящихся под угрозой уничтожения). В этой связи добытчики лобстера решили действовать на опережение, полагает Maine Public.

Fishnews