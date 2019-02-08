08 февраля 2019 года

Кетовая икра «оседала» у браконьеров

В Хабаровском крае будут судить пятерых граждан, обвиняемых в незаконном промысле и заготовке икры осенней кеты на реке Амгунь. Нанесенный ущерб оценили на сумму около 340 тыс. рублей.

Пятеро жителей Еврейской автономной области и Хабаровского края обвиняются по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов организованной группой). По данным следствия, злоумышленники объединились для незаконного промысла кеты, идущей на нерест.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, работу браконьеров пресекли сотрудники полиции.

Обвинительное заключение по делу направлено в суд. Причиненный ущерб в ходе предварительного расследования возмещен в полном объеме.

Fishnews