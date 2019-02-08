08 февраля 2019 года

Правила торгов по рыбоводным участкам планируется улучшить

Минсельхоз планирует усовершенствовать правила проведения торгов по закреплению рыбоводных участков. Также предполагается внести изменения в порядок определения границ «аквакультурных огородов».

Министерство сельского хозяйства разместило на сайте regulation.gov.ru уведомление о подготовке проекта изменений в правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Правила, напомним, утверждены постановлением правительства от 15 мая 2014 г. № 450.

По результатам проведения торгов, в том числе аукционов в электронной форме, Росрыболовство выявило ряд положений правил, требующих доработки, говорится в уведомлении.

Также планируется внести поправки в правила определения границ рыбоводных участков. Порядок формирования РВУ утвержден постановлением правительства от 11 ноября 2014 г. № 1183.

Сами проекты постановлений на портале пока не размещены, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что для Дальнего Востока в 2018 г. предусмотрели особый порядок формирования морских рыбоводных участков. Для подачи заявлений об определении границ РВУ официально предложен специальный интернет-сервис. Стартовали электронные аукционы по закреплению РВУ.

Fishnews