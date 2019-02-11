11 февраля 2019 года

Наука рекомендовала утроить вылов креветки на севере

Руководители отраслевых институтов поддержали рекомендацию об увеличении объемов вылова креветки в Баренцевом море до 90 тыс. тонн. В прошлом году российские рыбаки освоили всего 12 тыс. тонн из разрешенных к добыче 28 тыс. тонн.

По оценкам ВНИРО, состояние популяции креветки на Северном бассейне достаточно устойчивое, запас находится на стабильном уровне. Специалисты, оценив возможные риски, рекомендовали увеличить вылов креветки в 2019 г. до 90 тыс. тонн. Совет директоров рыбохозяйственных НИИ при руководителе Росрыболовства одобрил предложенную цифру.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, максимальный вылов северной креветки российскими рыбаками был зафиксирован в 2000 г. – около 20 тыс. тонн. Затем промысел на некоторое время был прекращен, и после возобновления в течение последних пяти демонстрирует устойчивую положительную динамику. В прошлом году российский вылов достиг 12 тыс. тонн при рекомендованном объеме 28 тыс. тонн.

Помимо Баренцева моря промысел креветок разных видов также ведется на Дальнем Востоке, где в прошлом году вылов составил 17 тыс. тонн, и в меньших масштабах на юге России - до 160 тонн.

Fishnews