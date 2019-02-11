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Рыбинспекторы Вологодской области дважды штрафовали строителей за незаконное возведение моста через реку Мегра. Фото пресс-службы Северо-Западного теруправления Росрыболовства

Застройщикам, вредящим рыбе, готовят отдельные статьи в КоАП

Госдума рассмотрит законопроект о внесении в КоАП отдельных статей за нанесение вреда водным биоресурсам при градостроительной деятельности. Для нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 3 до 200 тыс. рублей.

Законопроект, ранее одобренный Правительством РФ, внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента, сообщает корреспондент Fishnews. Авторы предлагают внести в КоАП две новые статьи, наказывающие за вред водным биоресурсам при градостроительной деятельности. Одна из статей предполагает штрафы за строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капстроительства и другую деятельность, оказывающую неблагоприятное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания без применения мер по сохранению ВБР. Для граждан предусмотрены штрафы в размере 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц – 10-15 тыс. рублей, для юрлиц – 100-200 тыс. рублей.

В другой статье разработчики законопроекта предлагают штрафовать также за несогласованные с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировку территории, архитектурно-строительное проектирование и иную деятельность, оказывающую

неблагоприятное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания. Для граждан предусмотрены штрафы в 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц – 8-10 тыс. рублей, для юрлиц – 50-100 тыс. рублей.

В пояснительной записке со ссылкой на информацию Минсельхоза сообщается, что ежегодно Росрыболовство и его подведомственные организации в рамках согласования хозяйственной деятельности рассматривают около 9 тыс. проектов, поступающих от 1,5 тыс. организаций. При этом только в 2017-2018 гг. добросовестные организации в рамках компенсационных мероприятий выпустили 1 млрд штук молоди различных видов ВБР, компенсировав ущерб в объеме 15 тыс. тонн.

Наряду с добросовестными пользователями выявлено 680 предприятий, которые не выполнили компенсационных мероприятий. Объем невозмещенного ими вреда составил 18 тыс. тонн водных биоресурсов, для компенсации необходимо было выпустить более 1,5 млрд штук молоди ВБР. Объем невозмещенного вреда в денежном выражении составляет около 5 млрд рублей.

Кроме того, по результатам проведенных Росрыболовством 384 проверок юрлиц и ИП

в 2013-2017 гг. в 252 случаях (у 65% проверенных предприятий) отсутствовали согласования их деятельности по строительству и реконструкции объектов капитального строительства.

Отметим, что в КоАП уже существует ряд статей, предусматривающих ответственность за вред водным биоресурсам, в том числе статья 8.38 (Нарушение правил охраны водных биоресурсов), статья 8.33. (Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биоресурсов), а также статья 8.42, наказывающая за несанкционированную хозяйственную деятельность на прибрежной защитной полосе и в водоохранной зоне.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовство
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