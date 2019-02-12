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Предложения по «рейтинговым спискам» обсудили на расширенном заседании ученого совета Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Фото пресс-службы института

В помощи рыбе расставят приоритеты

Ученые собираются составить базовый перечень водных объектов рыбохозяйственного значения и приоритетных видов для искусственного воспроизводства. Таким образом планируется оперативно определять, какие водные биоресурсы больше нуждаются в поддержке рыбоводов.

Предложения по «рейтинговым спискам» обсудили на расширенном заседании ученого совета Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, другие представители ведомства, специалисты Главрыбвода и ЦУРЭН.

Планируется сформировать базовый перечень водных объектов рыбохозяйственного значения и приоритетных видов водных биоресурсов для искусственного воспроизводства – по бассейнам и водным объектам.

Основное назначение «рейтинговых списков» – облегчить работу теруправлений Росрыболовства при составлении ежегодных планов по искусственному воспроизводству. Имеющиеся рекомендации по предельно допустимым объемам выпуска определяют количество молоди определенных видов, которое можно «заселить» в определенный водный объект. «Рейтинговые списки» помогут определить, какие виды больше нуждаются в искусственном воспроизводстве.

Эксперты признали нецелесообразным включение в стратегию развития искусственного воспроизводства ВБР на период до 2030 г. готовых списков. Речь идет о базовом перечне водных объектов рыбохозяйственного значения и приоритетных видов для искусственного воспроизводства и перечне приоритетных водных объектов рыбохозяйственного значения для мелиорации растительноядными рыбами. Актуализированные в 2019 г. перечни отражают исключительно текущую ситуацию и не могут быть распространены на период до 2030 г., сообщили Fishnews в пресс-службе института. Поэтому предложено уточнять списки раз в три года.

Участники заседания предложили одобрить на ученом совете ВНИРО для включения в стратегию принципы определения приоритетности искусственно воспроизводимых видов водных биоресурсов и перечень критериев для определения этой приоритетности.

Филиалам института поручили с использованием этих подходов подготовить в ближайшее время предложения по приоритетности искусственно воспроизводимых видов в водных объектах, для которых разрабатывают рекомендации по предельно допустимым объемам выпуска на 2019-2021 гг. В том числе и для растительноядных рыб – биологических мелиораторов.

Разработанные материалы лягут в основу базового перечня водных объектов рыбохозяйственного значения и приоритетных видов ВБР для искусственного воспроизводства. Эти предложения используют при формировании планов по искусственному воспроизводству.

Fishnews

  • Предложения по «рейтинговым спискам» обсудили на расширенном заседании ученого совета Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Фото пресс-службы института
  • Предложения по «рейтинговым спискам» обсудили на расширенном заседании ученого совета Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Фото пресс-службы института
  • Предложения по «рейтинговым спискам» обсудили на расширенном заседании ученого совета Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Фото пресс-службы института
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