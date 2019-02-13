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Губернатор Ямала Дмитрий АРТЮХОВ и председатель Заксобрания ЯНАО Сергей ЯМКИН обсудили законодательные инициативы. Фото пресс-службы окружного правительства

Ямал плотнее займется поправками по заморам

Законодательное собрание ЯНАО собирается усилить работу по внесенным в Госдуму изменениям в части заморных явлений. Парламентарии уверены, что облов задыхающейся подо льдом рыбы поможет и природе, и бизнесу.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин обсудили законодательные инициативы, представленные как на региональном, так и на федеральном уровнях. Одной из главных тем стал вопрос заморных явлений – закрепление этого понятия в федеральном законодательстве.

Напомним, в конце прошлого года Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа внесло в Государственную Думу соответствующий проект поправок. Авторы документа предлагают предусмотреть в федеральном законе «О рыболовстве…» понятие заморных явлений (замора) – «массовая гибель водных биологических ресурсов, вызванная изменением гидрологических, гидрохимических показателей в водных объектах рыбохозяйственного значения и/или их частях».

Предполагается, что меры по предупреждению и ликвидации заморов будет устанавливать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

По мнению авторов поправок, существует только один способ предотвратить бесполезную гибель рыбы – организовать ее добычу. Нынешняя нормативно-правовая база не позволяет реализовать такие уловы.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО, в результате заморов в ямальских водоемах ежегодно погибают тысячи особей промысловой рыбы. В 2007 г. в регионе был зафиксирован сильнейший за всю историю наблюдений замор, который привел к смерти не менее 9,7 тыс. тонн особей. Поправка позволит снизить нагрузку на окружающую среду и даст дополнительные ресурсы для рыбодобывающих предприятий округа, считают в региональном парламенте.

В этом году, по словам членов Заксобрания Ямала, работа по проекту будет усилена.

Fishnews
НазадМетки: правительство
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