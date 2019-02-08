08 февраля 2019 года

Ученые назвали «кандидатов» на включение в ОДУ

Среди объектов, для которых уже решено устанавливать общий допустимый улов, – тихоокеанская сельдь Западно-Камчатской подзоны и колючий краб Северо-Охотоморской подзоны.

Вопрос об изменении списка видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается ОДУ, рассмотрели на заседании Совета директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов.

В перечень квотируемых видов ученые предлагают включить 9 единиц запаса, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Решение о введении в ОДУ уже принято по дальневосточным камбалам в Северо-Охотоморской подзоне, тихоокеанской сельди в Западно-Камчатской подзоне, колючему крабу в Северо-Охотоморскому подзоне, устрицам и петушкам в Восточно-Сахалинской подзоне.

Кроме того, планируется ввести в перечень промысловых объектов и установить ОДУ на промысел глубокозарывающихся головоногих моллюсков (панопа и зирфея), шримсов-медвежат и ламинарии в подзоне Приморье. Углохвостую креветку во всей подзоне Приморья – и южнее, и севернее мыса Золотой – предлагается вывести из перечня квотируемых видов и добывать в рамках рекомендованного вылова.

Помимо этого, из перечня одуемых водных биоресурсов предлагается исключить еще 144 единицы запаса по всем рыбохозяйственным бассейнам. В основном речь идет о пресноводных видах, в том числе реки Дон на территории Воронежской, Волгоградской областей, а также в водных объектах Тверской, Оренбургской, Пензенской областей, Горьковского водохранилища, Республики Тыва и Амурской области.

Важное решение принято по европейской корюшке в водоемах Ленинградской области. Как отметил директор по научной работе ВНИРО Олег Булатов, сейчас этот единый запас осваивается в разных режимах: в реках вид включен в перечень ОДУ, а на Ладоге и в Финском заливе для корюшки устанавливается рекомендованный вылов. Сейчас планируется исключить корюшку из перечня квотируемых видов, а определять промысловую нагрузку силами комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, как это налажено, например, в Сахалинской области.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил проанализировать ситуацию с освоением корюшки и на других водных объектах.

Fishnews

