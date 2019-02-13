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Отолит специалисты рассматривают как «черный ящик», регистрирующий особенности жизненного цикла особи. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Ученые ждут многих ответов от рыбьих «ушей»

В Азово-Черноморском филиале ВНИРО собирают специальную коллекцию отолитов хамсы. С помощью этой базы данных планируется выяснить, как изменения климата влияют на промысловых рыб.

Характерные для Азовского моря многолетние колебания солености приводили к изменению видового состава рыб. В годы осолонения вод ихтиофауна моря может естественным образом существенно пополняться мигрантами из северо-восточной части Черного моря. В годы снижения солености наблюдается уменьшение ареалов черноморских видов рыб и их численности.

В Азово-Черноморском филиале ВНИРО отмечают необходимость инструмента, с помощью которого можно было бы сопоставить происхождение и жизнь рыб с переменами в среде их обитания. В качестве одного из таких инструментов ученые АзНИИРХ предлагают использовать отолиты. Это парные твердые образования, расположенные в слуховых кармашках черепа, часть слухового аппарата.

Отолит специалисты рассматривают как «черный ящик», регистрирующий особенности жизненного цикла особи. По морфологическим особенностям «ушей» рыб можно определить образ жизни той или иной группы в зависимости от этиологии, ареала обитания. Также ученые могут выявить закономерности развития и строения отолитов у близкородственных групп, таких как подвиды и «виды-близнецы».

Особенность строения отолита, его рост и развитие дают понимание не только особенностей онтогенеза отдельной особи, но и показывают длинный путь филогенеза всего вида в целом, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Сотрудники отдела генетики и здоровья рыб совместно со специалистами управления промысловой ихтиологии АзНИИРХ подробно занимаются исследованиями морфологии отолитов хамсы. Они растут вместе с рыбой, на поверхности этих образований видны отметины, соответствующие году жизни, – подобно годовым кольцам у деревьев. Помимо традиционного подсчета колец для определения возраста особи, ученые проводят ряд морфометрических измерений отолитов. Полученные данные позволяют делать выводы о месте рождения хамсы и путях ее миграции, а также о самочувствии рыбы в исследуемый период.

По результатам научно-исследовательской работы создадут коллекцию отолитов, которая в дальнейшем поможет сопоставить «самочувствие» рыб с изменениями в климате. Использование отолитометрии дает дополнительные возможности для оценки влияния климатических перемен на морские экосистемы, отметили в АзНИИРХ. Ожидается, что в дальнейшем база данных по отолитам позволит понять, как изменения климата влияют на промысловых рыб.

Fishnews

  • Отолит специалисты рассматривают как «черный ящик», регистрирующий особенности жизненного цикла особи. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • В Азово-Черноморском филиале ВНИРО подробно занимаются исследованиями морфологии отолитов хамсы. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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