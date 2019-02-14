Новости
Судно-«подфлажник» OST-3, пойманное на незаконном промысле краба, конфисковали в доход государства в октябре прошлого года. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области

Браконьерский флот поступит в продажу по ускоренной схеме

Профильный комитет Госдумы рекомендовал к рассмотрению во втором чтении законопроект, упрощающий порядок продажи или утилизации конфискованных у браконьеров судов.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части распоряжения безвозмездно изъятыми или конфискованными судами, которые использовались при незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов» рассматривался 13 февраля на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Первое чтение эта инициатива успешно прошла еще в конце прошлого года.

Законопроект исключает необходимость приватизации судов, которые были конфискованы при незаконной добыче водных биоресурсов и обращены в собственность государства. Сейчас Росимуществу с учетом длительных сроков подготовки программы приватизации федеральной собственности приходится годами нести бремя содержания таких судов. По расчетам разработчиков, каждое из них обходится бюджету в среднем в 7 тыс. рублей в день. Причем рыночная стоимость самих судов может быть незначительной.

Поправки позволят выставлять на продажу конфискованные суда в соответствии с положением о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства. Положение, утвержденное постановлением Правительства России № 1041 от 30 сентября 2015 г. предусматривает возможность снижения стоимости имущества, если оно не реализовано за определенный период времени. В случае, если судно продать так и не удалось, оно будет направляться на уничтожение либо утилизацию.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе комитета, ко второму чтению к документу поступили поправки юридико-технического характера. Кроме того, внесены уточнения, что в случае принятия новый закон не будет распространяться на суда, в отношении которых уже запущены процедуры по передаче их государству.

Председатель профильного комитета Николай Николаев предложил в дальнейшем проанализировать эффективность новой нормы. «Когда будем подводить итоги года по исполнению бюджета, предлагаю отдельно рассмотреть вопрос, достигнут ли ожидаемый экономический эффект», - заявил он.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении.

Fishnews
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы вышли на мировой уровень организации выставок

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр ФОМИН

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

Александр ФОМИН

Для налоговой сферы важно понимать структуру розничных продаж рыбопродукции

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Курилы наши. О чем разговор?

Все материалы

Крупным планом

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

В ответ на обвинения, прозвучавшие с телеэкранов, представители рыбного бизнеса решили пообщаться со СМИ и прояснить ситуацию

Рыбаки наносят ответный удар

Все материалы

События

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.