14 февраля 2019 года

Браконьерский флот поступит в продажу по ускоренной схеме

Профильный комитет Госдумы рекомендовал к рассмотрению во втором чтении законопроект, упрощающий порядок продажи или утилизации конфискованных у браконьеров судов.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части распоряжения безвозмездно изъятыми или конфискованными судами, которые использовались при незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов» рассматривался 13 февраля на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Первое чтение эта инициатива успешно прошла еще в конце прошлого года.

Законопроект исключает необходимость приватизации судов, которые были конфискованы при незаконной добыче водных биоресурсов и обращены в собственность государства. Сейчас Росимуществу с учетом длительных сроков подготовки программы приватизации федеральной собственности приходится годами нести бремя содержания таких судов. По расчетам разработчиков, каждое из них обходится бюджету в среднем в 7 тыс. рублей в день. Причем рыночная стоимость самих судов может быть незначительной.

Поправки позволят выставлять на продажу конфискованные суда в соответствии с положением о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства. Положение, утвержденное постановлением Правительства России № 1041 от 30 сентября 2015 г. предусматривает возможность снижения стоимости имущества, если оно не реализовано за определенный период времени. В случае, если судно продать так и не удалось, оно будет направляться на уничтожение либо утилизацию.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе комитета, ко второму чтению к документу поступили поправки юридико-технического характера. Кроме того, внесены уточнения, что в случае принятия новый закон не будет распространяться на суда, в отношении которых уже запущены процедуры по передаче их государству.

Председатель профильного комитета Николай Николаев предложил в дальнейшем проанализировать эффективность новой нормы. «Когда будем подводить итоги года по исполнению бюджета, предлагаю отдельно рассмотреть вопрос, достигнут ли ожидаемый экономический эффект», - заявил он.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении.

Fishnews