15 февраля 2019 года

Марокко попробует российскую рыбу

На февральской выставке в Марокко российские рыбопромышленные компании сделают акцент на продукции глубокой переработки, производимой как на судах, так и на береговых заводах.

С 20 по 24 февраля в марокканском Агадире пройдет пятый международный рыбопромышленный салон Halieutis. В составе национального стенда России примут участие «Норебо», ФЭСТ и «Магаданпромфлот». Все они ведут промысел в атлантической рыболовной зоне Марокко.

Посетители выставки смогут ознакомиться с ассортиментом продукции глубокой переработки из сырья, добываемого в местных водах, – сардины, сардинеллы, скумбрии, ставриды и анчоуса.

Как сообщили Fishnews в Expo Solutions Group, группа компаний ФЭСТ продемонстрирует на площадке Halieutis линейку консервов, выпускаемых на калининградском заводе «Роскон». Холдинг «Норебо» представит технологические решения, которые применяются при переработке рыбы на фабрике компании «Полярное море+» в Мурманской области. А «Магаданпромфлот» предложит африканскому рынку широкую линейку креветок.

На объединенном стенде будет размещена мультимедийная инсталляция с информацией о сотрудничестве России и Марокко в сфере рыболовства и российских предприятиях, работающих в этом регионе. По традиции для участников и посетителей салона будет организована дегустация продукции и кейтеринг.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет презентация III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2019), которые состоятся 10-11 июля в Санкт-Петербурге. Оператор Seafood Expo Russia и объединенного стенда России на Halieutis – компания Expo Solutions Group.

Fishnews