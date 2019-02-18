18 февраля 2019 года

Правительство одобрило создание серии ТОР

Постановления о создании 14 новых территорий опережающего развития подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Механизм планируется использовать для поддержки моногородов и ЗАТО, при этом власти делают ставку и на проекты в рыбной отрасли.

За счет создания ТОР «Володарск» в Нижегородской области планируется снизить зависимость от градообразующего предприятия – Агрофирмы «Птицефабрика Сеймовская», повысить инвестиционную привлекательность города, обеспечить свыше 480 постоянных рабочих мест, привлечь более 1,2 млрд рублей инвестиций.

Еще одна территория опережающего социально-экономического развития в Нижегородской области – «Решетиха» - предполагается привлечь свыше 0,7 млрд рублей, обеспечить более 460 постоянных рабочих мест.

Среди видов экономической деятельности, на которые распространяются особые условия предпринимательства в новых ТОСЭР, - рыбоводство, сообщает корреспондент Fishnews.

Выращивание и реализация рыбы – в числе 15 проектов, которые инвесторы собираются реализовать в рамках ТОР «Менделеевск» в Татарстане. По этим проектам заключены соглашения о намерениях. В рамках этой территории опережающего развития смогут воспользоваться преференциями предприниматели, занимающиеся рыболовством и рыбоводством.

Еще одна ТОР, особые условия которой можно будет использоваться для работы в сфере рыболовства и рыбоводства, - «Костомукша» в Карелии.

«Это действительно интересная тема для регионов, поскольку в ТОР действует льготное налогообложение, легче привлечь инвесторов и есть возможность использовать дополнительные инструменты, скажем, инструменты Фонда развития моногородов», - прокомментировал подписанные постановления глава правительства.

Fishnews