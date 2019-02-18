18 февраля 2019 года

Анатолий Макоедов покидает пост зампреда сахалинского правительства

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал распоряжение об отставке Анатолия Макоедова с поста заместителя председателя правительства региона.

Трудовой договор расторгается по инициативе работника в связи с выходом на пенсию, говорится в документе. Распоряжение датировано 18 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.

На посту заместителя председателя правительства Анатолий Макоедов курировал в том числе рыбохозяйственный комплекс региона.

Особое место в рыбной отрасли Сахалинской области занимает промысел и переработка тихоокеанских лососей. Дальнему Востоку необходима комплексная стратегия развития лососевого хозяйства, неоднократно отмечал Анатолий Макоедов. О важности такого подхода он рассказал в октябрьском интервью Fishnews.

Напомним, что Анатолий Макоедов пришел в правительство Сахалинской области весной 2017 г., имея многолетний опыт работы в отрасли. В 2008 – 2012 гг. руководил головным институтом отрасли – Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), до этого работал в Министерстве сельского хозяйства РФ, в Госкомрыболовстве (в должности заместителя председателя ведомства) и других отраслевых структурах.

Fishnews