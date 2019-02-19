19 февраля 2019 года

Для обводнения Волго-Ахтубинской поймы заложили деньги

Комплекс гидротехнических сооружений планируется построить для сохранения уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. В федеральном бюджете предусмотрены средства на эти цели.

Обеспечить решение задачи по сохранению экосистемы Волго-Ахтубинской поймы предполагается в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Напомним, что разработать нацпроекты по 12 направлениям поручил правительству в «майском» указе президент Владимир Путин.

В соответствии с федеральным проектом к концу 2024 г. должны быть построены и реконструированы 89 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства. В частности, планируется проектирование и строительство комплекса ГТС, обеспечивающих в меженный период года (время, когда наблюдается низкий уровень воды) дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 722,4 млн рублей (262 млн рублей – в 2019 г. и 460,4 млн. рублей – в 2020 г.).

«Строительство всех указанных сооружений позволит в меженный период на территории Волго-Ахтубинской поймы создать искусственный гидрологический режим, направленный на предотвращение деградации, которая, к сожалению, шла последние годы, и восстановление уникальной системы поймы», – сообщил вице-премьер Алексей Гордеев.

Fishnews