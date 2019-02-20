20 февраля 2019 года

Депутаты поддержали ускоренную продажу конфискованных судов

Госдума одобрила во втором чтении проект закона, который позволит быстрее решать судьбу судов, конфискованных при незаконной добыче водных биоресурсов и обращенных в собственность государства.

Законопроект, который вносит изменения сразу в два федеральных закона – «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 19 февраля рассматривался на заседании нижней палаты парламента.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагаемые изменения исключают необходимость приватизации судов, которые были конфискованы при незаконной добыче водных биоресурсов. Такие суда можно будет выставлять на продажу в соответствии с положением о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства. Если покупателей не найдется, браконьерский флот будет направляться на уничтожение либо утилизацию.

Член Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий отметил, что ко второму чтению поступили четыре поправки. В частности, под действие этого закона не попадут суда, которые обращены в собственность государства и в отношении которых уже проводится одна из процедур продажи.

Законопроект был единогласно одобрен депутатами во втором чтении. Третье чтение может состояться уже 21 февраля.

Fishnews