20 февраля 2019 года

Рыбоводов Ставрополья обеспечивают местным мальком

В Ставропольском крае за год произвели 10,4 тыс. тонн товарной рыбы – примерно 3,7 кг на каждого жителя. В региональном минсельхозе отметили, что потребности аквафермеров в посадочном материале полностью обеспечены.

Наибольший вклад внесли рыбоводы Изобильненского, Кировского и Советского городских округов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства, в структуре производства наибольший удельный вес занимают карп (68,3%) и толстолобик (22,7%). Доля белого амура составляет 5%, прочих карповых видов – 3,3%, форели и осетровых – 0,5%.

«Производство рыбопосадочного материала всех выращиваемых на Ставрополье видов и пород рыб по итогам 2018 года составило 15 млн штук, или 1,4 тыс. тонн, что полностью обеспечивает потребности рыбоводных организаций в рыбопосадочном материале и позволяет реализовывать в соседние субъекты Российской Федерации», – заявил первый заместитель министра сельского хозяйства края Алексей Руденко.

Fishnews