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Оценка регулирующего воздействия законопроектов проводится с помощью портала regulation.gov.ru

Иллюзия обсуждений

22 февраля завершилось публичное обсуждение проекта федерального закона о крабовых аукционах. Разработчики полностью учли только предложения в поддержку законопроекта.

Законопроект о крабовых квотах, размещенный Минсельхозом на портале regulation.gov.ru, вызвал активный отклик. Среди претензий, которые высказываются к изменениям принципов доступа к промыслу, – последствия для прибрежных регионов. А они, считают практически все оставившие отзывы на портале, будут негативными, в том числе для региональных бюджетов.

Разработчики в ответ ссылаются на то, что налоги уплачиваются по месту регистрации, а его сегодня можно поменять и так: федеральный закон о рыболовстве не устанавливает ограничений в этой сфере, разве что для прибрежного рыболовства.

Кроме того, регулятор заявляет, что предложенные изменения не влияют на общий вылов крабов и выпуск продукции из них – «поэтому снижения объемов налоговых поступлений в совокупный бюджет РФ и субъектов РФ не произойдет». Средств для участия в торгах у пользователей хватит, они не бедствуют – так можно обобщить комментарии авторов законопроекта.

Аргумент об отмене исторического принципа разработчики также отмели: законодательством России в области рыболовства таковой вовсе не установлен – обычно определение «исторический принцип» используется для положений закона о закреплении долей квот с правом перезаключения договоров, однако новые квоты тут расклада не меняют, говорится в комментариях ведомства.

Участники обсуждения обращают внимание, что отрасль уже попробовала аукционы в 2000-х гг. и опыт оказался горьким. Но разработчики считают такие параллели необоснованными, хотя и не поясняют, по какой причине.

Главный аргумент, который приводят авторы законопроекта, – суда-краболовы устарели, новый флот в России не строился. Предприятия, как отмечают разработчики, вкладывались в «приобретение бывшего в эксплуатации флота, акций и долей участия в других предприятиях, ценных бумаг и непрофильных активов», а также участвовали в аукционах по продаже долей квот.

Ответы по поводу возможности участия компаний в крабовых торгах в основном повторяют пояснительную записку, к которой бизнес-объединения уже не раз высказывали вопросы.

Отзывы на портале повторяются, но повторяются и ответы. При этом полностью учтены только позиции в поддержку законопроекта. Например: «весьма и весьма маржинальный бизнес – добыча краба. Необходимо делиться с государством». Или заявление о том, что с помощью аукционов государство пытается влить в отрасль свежую кровь.

В противовес этому звучит, что законопроект представляет интересы узкого круга лиц, желающих передела квот. И предлагается список проблем, на которые следовало бы обратить внимание властям: развитие логистики, доступность кредитов, энерготарифы и т.д. Как отметил один из участников обсуждения: «Замена одних пользователей на других не решает проблем отрасли».

Маргарита Крючкова, Fishnews
НазадМетки: краб
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