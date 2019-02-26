26 февраля 2019 года

«Дмитрий Песков» изучит запасы минтая на Западной Камчатке

Состояние запасов важных промысловых объектов исследуют специалисты ТИНРО. Съемки будут проводиться с борта НИС «Дмитрий Песков» в районе Северных Курил и западного побережья Камчатки.

Научно-исследовательское судно уже вышло в море, сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО. В первой части экспедиции сотрудники ТИНРО совместно с сахалинскими коллегами соберут информацию о состоянии запасов и распределении камбалы, трески, минтая, терпугов, палтусов, морских окуней и кальмаров. В течение месяца специалисты выполнят примерно 100 траловых станций, благодаря которым получат данные о видовом составе, возрасте гидробионтов, зрелости гонад и впоследствии рассчитают численность объектов.

Далее судно перейдет из тихоокеанских вод Северных Курил в Охотское море к южной оконечности Камчатки, где расположены нерестилища минтая, для выполнения серии ихтиопланктонных съемок. Ученые проведут расчеты выметанной за нерестовый сезон икры, что позволит оценить численность и биомассу производителей. Работы будут проходить как в исключительной экономзоне РФ, так и в 12-мильной прибрежной зоне, поскольку основные нерестилища расположены и в территориальных водах, и за их пределами. Северные границы съемок будут определяться ледовой кромкой.

Ихтиопланктонные, или «икорные», съемки являются одним из базовых методов оценки состояния запасов промысловых объектов, который также позволяет на ранних стадиях оценить эффективность нереста. «В отличие от траловых съемок, икорный метод очень наукоемкий и требует участия опытных специалистов с хорошим знанием эмбриогенеза, поэтому этот метод используется реже, – отметил начальник экспедиции Анатолий Смирнов. – К счастью, такие высококвалифицированные кадры есть в стенах дальневосточных институтов, поэтому наука ежегодно получает наиболее достоверные данные о динамике запасов и перспективах добычи нашего важнейшего промыслового объекта – охотоморского минтая».

Судно вернется во Владивосток в мае и после плановых ремонтных работ отправится в новый рейс.

Fishnews